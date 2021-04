To Opel Manta επιστρέφει

0

Αμιγώς ηλεκτρικό με τα διακριτικά GSe ElektroMOD

Το θρυλικό Opel Manta επιστρέφει μεταμορφωμένο σε μοντέλο μηδενικών ρύπων με μοντέρνα εμφάνιση και τα διακριτικά GSe ElektroMOD. Κάτω από το μαύρο καπό του εμβληματικού Opel, ο 4κύλινδρος βενζινοκινητήρας δίνει τη θέση του σε έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα, καθώς το “e” στο GSe συμβολίζει την ηλεκτροκίνηση.

Το αμάξωμα βαμμένο στο διαχρονικά κομψό κίτρινο νέον φωτίζεται επιπλέον χάρη στην τελευταία τεχνολογία φώτων LED. Το πρώτο Manta με τη γεωμετρική διάταξη των προβολέων, της μάρκας και του εμβλήματος με τον κεραυνό (γνωστού και ως “Blitz”) ήδη αποτέλεσε την έμπνευση για το νέο πρόσωπο της Opel, το Vizor. Τώρα, το Opel Manta GSe ElektroMOD υιοθετεί το ίδιο σχεδιαστικό στοιχείο στην πιο καινοτόμα εκδοχή του, το εκφραστικό Pixel-Vizor.

Το Pixel-Vizor εκτείνεται σε όλο τον πλάτος του οχήματος, σαν μία προστατευτική μάσκα όπου απεικονίζονται ψηφιακά μηνύματα. Το Manta GSe μπορεί να επικοινωνεί με το περιβάλλον του σε αυτή την επιφάνεια. “My German heart has been ELEKTRified” (Η Γερμανική καρδιά μου έγινε Ηλεκτρική) αναγράφεται στο νέο εμπρός τμήμα.“ I am on a zero e-mission” (Είμαι σε αποστολή μηδενικών ρύπων), “I am an ElektroMOD” (Είμαι ElektroMOD), δηλώνει το GSe και αμέσως μετά απεικονίζει τη μορφή ενός σαλαχιού (Manta ray) να γλιστρά πάνω στην επιφάνεια του Pixel-Vizor. Οι σχεδιαστές της Opel εμπνεύστηκαν από το θρυλικό λογότυπο του Manta και το σχεδίασαν με τη μορφή QR code. Δίπλα, το μοναδικό εμπορικό σήμα του Γερμανού κατασκευαστή φιγουράρει στο κέντρο και δύο κεραυνοί αναδύονται από τον κύκλο ανάμεσα στα κομψά φώτα ημέρας LED του Vizor.

Το Manta GSe ElektroMOD θυμίζει το Opel Manta A του 1970. Συγχρόνως αντανακλά μία νέα τάση που αποκτά όλο και μεγαλύτερο fan club και υποστηρίζει τη μεταμόρφωση κλασικών αυτοκινήτων όπως το Manta στα λεγόμενα RestoMods, με σύγχρονες τεχνολογίες και νέα σχεδίαση. Το αμιγώς ηλεκτρικό Manta GSe ElektroMOD με πλήρως ψηφιακό cockpit είναι σπορ όπως ένα γνήσιο Opel GSe και εκφράζει τις φιλοδοξίες του ακόμα και με το όνομά του. MOD σημαίνει αλλαγή, τεχνικές και σχεδιαστικές αλλαγές (MODifications), καθώς και ένα μοντέρνο (MODern), βιώσιμο lifestyle.

Με δική της πρωτοβουλία, η νεανική ομάδα εξέλιξης του Manta GSe ξεκίνησε το project του αυτοκινήτου των ονείρων της. Μετά από ένα ατελείωτο brainstorming με καταιγισμό νέων ιδεών, η ομάδα κατέληξε στο επιθυμητό σχέδιο και ένα Manta A βρέθηκε στην αποθήκη της Opel Classic περιμένοντας υπομονετικά να ξαναγεννηθεί. Από εκεί και μετά, το πάθος συνεπήρε όλη την ομάδα. Ο ενθουσιασμός ενέπνευσε αμέσως τους φανατικούς της αυτοκίνησης (“Car Guys”) στη διοίκηση της μάρκας και η ιδέα ενός extra-cool ElektroMOD έγινε πραγματικότητα.

Αυτή τη στιγμή, το νέο Manta GSe ElektroMOD δέχεται τις τελικές πινελιές του στο Rüsselsheim. Στις 19 Μαΐου, 2021, θα γίνει η παρουσίαση του ‘νεοκλασικού’ μοντέλου με όλες τις συναρπαστικές λεπτομέρειες.

Νίκος Τσάδαρης