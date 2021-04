Συνεργασία BMW Group και Daimler Mobility – Ποιος ο στόχος

0

Η φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων να είναι πιο πρακτική, πιο απλή και πιο απρόσκοπτη για τους οδηγούς

Η bp συνήψε συμφωνία με το BMW Group και την Daimler Mobility AG με σκοπό την επέκταση και σημαντική βελτίωση του εξηλεκτρισμού, καθιστώντας τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων πιο πρακτική, πιο απλή και πιο απρόσκοπτη για τους οδηγούς.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η bp γίνεται μέτοχος με μερίδιο 33,3% μαζί με το BMW Group και Daimler Mobility AG στην Digital Charging Solutions GmbH (DCS), μία από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές εταιρείες ανάπτυξης ψηφιακών λύσεων φόρτισης για κατασκευαστές αυτοκινήτων και διαχειριστές στόλων οχημάτων. Η απόκτηση του μεριδίου της bp στην DCS υπόκειται σε ρυθμιστική έγκριση. Οι όροι της συναλλαγής δεν έχουν αποκαλυφθεί.

Οι υπηρεσίες της DCS είναι σημαντικές για τις στρατηγικές εξηλεκτρισμού της βιομηχανίας αυτοκινήτου. Η εταιρεία συνεργάζεται με κατασκευαστές OEM για την ενσωμάτωση των λύσεων φόρτισης στα λειτουργικά συστήματα των οχημάτων. Το BMW Group και η Daimler Mobility AG διαχειρίζονται υπηρεσίες κινητικότητας υπό την ομπρέλα των κοινοπραξιών YOUR NOW Joint Ventures. Η Digital Charging Solutions GmbH βρίσκεται πίσω από τη μάρκα Charge Now και διαχειρίζεται υπηρεσίες φόρτισης όπως οι “Mercedes me Charge”, “BMW Charging” και “MINI Charging”. Η DCS παρέχει ήδη πρόσβαση σε 228.000 σημεία φόρτισης σε 32 χώρες προσφέροντας στους κατασκευαστές OEM, στους εταιρικούς πελάτες (fleet customers) και στους οδηγούς EV εκτενή πρόσβαση σε υποδομές φόρτισης σε όλη την Ευρώπη.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, αρχικά τα ευρωπαϊκά δίκτυα φόρτισης της bp θα ενσωματωθούν στο δίκτυο της DCS, ενώ οι εταιρικοί πελάτες θα απολαμβάνουν συνδυασμένες υπηρεσίες καυσίμων και φόρτισης.

Ο εξηλεκτρισμός βρίσκεται στην καρδιά της στρατηγικής πρακτικότητας και κινητικότητας της bp και η εταιρεία σκοπεύει να επεκτείνει το δίκτυο δημόσιων σημείων φόρτισης EV μέχρι το 2030 σε περισσότερα από 70.000 σε όλο τον κόσμο – από τα σημερινά 8.700 σημεία φόρτισης στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο. Το bp pulse είναι ήδη το πιο δημοφιλές δίκτυο φόρτισης EV στο Ηνωμένο Βασίλειο1. Η εταιρεία αναπτύσσει επίσης με ραγδαίους ρυθμούς το δίκτυο ultra-fast φορτιστών της και σχεδιάζει να έχει περίπου 250 ultra-fast φορτιστές σε σταθμούς ανεφοδιασμού bp στο Ηνωμένο Βασίλειο και 500 στη Γερμανία μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Οι πελάτες της DCS θα αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά τα πρόσθετα σημεία φόρτισης και η bp θα αποκτήσει πρόσβαση σε μία ευρύτερη βάση πελατών.

