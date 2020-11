Red Dot 2020: Τα ελκυστικά μοντέλα της Hyundai που κατέκτησαν τρία βραβεία

0

Η Hyundai Motor Company κατέκτησε τρία παγκοσμίου φήμης βραβεία Red Dot 2020 στον τομέα Design Concept, συμπεριλαμβανομένου και του «Best of the Best», στην κατηγορία Mobility & Transportation.

Το βραβείο «Best of the Best» απονεμήθηκε στο καινοτόμο concept EV της Hyundai, “Prophecy” και τα concept EV “45” και “Neptune” concept ΕV φορτηγό κυψελών καυσίμου κατέκτησαν την κορυφή του Design Concept. Τα “Prophecy” και “45” αποτελούν μέρος της μάρκας Ioniq της Hyundai, που αφορά αποκλειστικά σε ηλεκτρικά (EV) οχήματα.

Το “Prophecy” είναι εμπνευσμένο από τα vintage αυτοκίνητα της δεκαετίας του 1920 και του 1930, με coupe σχεδίαση. Αποτελεί το όραμα της Hyundai ενσωματώνοντας αεροδυναμικό σχεδιασμό και την τελευταία σχεδιαστική φιλοσοφία Sensuous Sportiness. Οι σχεδιαστές της μάρκας απέδωσαν την απόλυτη σχεδίαση αυτοκινήτου, χάρη στη νέα αρχιτεκτονική EV που καθορίζεται από παρθένες επιφάνειες και καθαρό όγκο σε συνδυασμό με αισθητική αρμονία και λειτουργικότητα. Επιπλέον, το "Prophecy" αποτελεί το πρώτο concept car που σχεδιάστηκε από μια κορεατική μάρκα αυτοκινήτων και κατέκτησε το βραβείο σχεδιασμού "Best of the Best".

Το concept EV“45”, που παρουσιάστηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης τo2019, αποτίει φόρο τιμής στο 45χρονο εμβληματικό, για τη μάρκα, Pony Coupe Conceptτου 1974. Ο σχεδιασμός σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την Hyundai που επικεντρώνεται στην ηλεκτροκίνηση και τις αυτόνομες τεχνολογίες, καθώς και στην έξυπνη σχεδίαση. Το «45» διαθέτει αμάξωμα τύπου monocoque, αεροδυναμική σχεδίαση και κάποια στιλιστικά στοιχεία εμπνευσμένα από τα αεροσκάφη της δεκαετίας του 1920.

Ο σχεδιασμός του Neptune, του ηλεκτρικού φορτηγού κυψελών καυσίμου με υδρογόνο, αντλεί έμπνευση από τα εμβληματικά Art Deco τρένα της δεκαετίας του 1930 που αποτελούσαν πρότυπο βιομηχανικού σχεδιασμού. Τo concept ενσωματώνει το όραμα της αιρίας για μελλοντική κινητικότητα με μηδενικές εκπομπές ρύπων και αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της στην φιλική προς το περιβάλλον κινητικότητα και στην κοινωνία του υδρογόνου.

Τα Red Dot Awards είναι από τα πιο διάσημα βραβεία σχεδιασμού στον κόσμο, μαζί με τα iF Design Awards και τα International Design Excellence Awards (IDEA).

Μεταξύ 4.170 πρωτότυπων σχεδίων που υποβλήθηκαν στα Red Dot Awards: Design Concept φέτος, μόνο 41 συμμετοχές κέρδισαν βραβείο «Best of the Best» και 188 βραβείο «Winners». Είκοσι διεθνείς επαγγελματίες αξιολόγησαν τις συμμετοχές με βάση την καινοτομία, την πρακτικότητα και την λειτουργικότητα.

Νίκος Τσάδαρης