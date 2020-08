Σημαντική διάκριση της Hyundai: Δύο βραβεία στα Future Mobility of the Year 2020

0

Πρωτότυπα οχήματα που συνεισφέρουν σημαντικά στη μελλοντική κινητικότητα

Η Hyundai Motor Company κατέκτησε δύο βραβεία στα 2020 Future Mobility of the Year (FMOTY) για το HDC-6 NEPTUNE και το ηλεκτρικό σκούτερ που κατασκεύασε. Τα βραβεία καθιερώθηκαν από το Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) Graduate School for Green Transportation το 2019 και βραβεύουν πρωτότυπα οχήματα που συνεισφέρουν σημαντικά στη μελλοντική κινητικότητα.

Τα FMOTY βράβευσαν το HDC-6 NEPTUNE φορτηγό βαρέως τύπου με κινητήρα υδρογόνου στην κατηγορία «Public & Commercial» και το ηλεκτρικό σκούτερ της Hyundai στην κατηγορία «Personal». Δέκα έξι κριτές (16), συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων δημοσιογράφων του ειδικού τύπου από 11 χώρες, επέλεξαν τις προτάσεις της Hyundai από συνολικά 71 concepts που έχουν κάνει το ντεμπούτο τους σε διεθνείς εκθέσεις αυτοκινήτου για τις εξής τρεις κατηγορίες: Private, Public & Commercial, and Personal. Οι κριτές ξεχώρισαν τα concepts της Κορεάτικης μάρκας για την εισαγωγή καινοτόμων τεχνολογιών και υπηρεσιών μεταφοράς στην μελλοντική κινητικότητα.

Το HDC-6 NEPTUNE, το οποίο έκανε το ντεμπούτο του στο North American Commercial Vehicle Show τον περασμένο Νοέμβριο, αντλεί έμπνευση από τα εμβληματικά ArtDeco τρένα της δεκαετίας του 1930. Τo concept ενσωματώνει το όραμα για μελλοντική κινητικότητα με μηδενικές εκπομπές ρύπων και οι κριτές το ξεχώρισαν σαν το πρώτο πρωτότυπο επαγγελματικό όχημα που ενσωματώνει κυψέλες υδρογόνου.

Επίσης, το ηλεκτρικό σκούτερ που κατασκεύασε η Hyundai και έκανε το ντεμπούτο του ως πρωτότυπο στο Consumer Electronics Show (CES) το 2017, θεωρείται επί του παρόντος ως μια επιλογή οχήματος του μέλλοντος. Όπως υποδηλώνει το όνομά του, το ηλεκτρικό σκούτερ θα ενσωματωθεί στα οχήματα και θα φορτίζεται ενώ το αυτοκίνητο βρίσκεται εν κινήσει για να παρέχει μέγιστη δυνατότητα κινητικότητα - ένα χαρακτηριστικό που οι κριτές εκτίμησαν ιδιαίτερα εκτός από την εξαιρετική ποιότητα κατασκευής του.

Η φετινή τελετή των FMOTY πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του KAIST Academic Cultural Complex στο Daejeon.

Νίκος Τσάδαρης