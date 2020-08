Mercedes me: Η νέα γενιά εφαρμογών της γερμανικής φίρμας

0

Διατίθενται ήδη από το App Store και από το Google Play Store

Η Mercedes-Benz παρουσίασε την νέα γενιά εφαρμογών Mercedes me που έχει αναπτύξει στην ιδιόκτητη, τυποποιημένη πλατφόρμα της.

Με τις νέες εξελιγμένες εφαρμογές, το Mercedes me App που από το 2015 συνδέει το όχημα με το smartphone του ιδιοκτήτη του, μετατρέπεται σε ψηφιακό οικοσύστημα. Σε αυτήν την κοινή βάση, οι νέες υπηρεσίες μπορούν μελλοντικά να αναπτυχθούν ξεχωριστά και με περισσότερη ευελιξία. Στο νέο περιβάλλον, περιλαμβάνονται πλέον τρεις εφαρμογές: Mercedes me, Mercedes me Store και Mercedes me Service οι οποίες είναι έτοιμες προς λήψη, τόσο από το App Store όσο και από το Google Play Store, και διατίθενται ήδη σε περισσότερες από 35 χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.

Οι εφαρμογές αυτές εξελίχθηκαν μετά από στενή, διεθνή επαφή με συνεργάτες και πελάτες της μάρκας, με στόχο να γίνουν όσο το δυνατόν πιο λειτουργικές και ελκυστικές για τον χρήστη, βελτιώνοντας την εμπειρία του πελάτη. Η νέα γενιά Mercedes me Apps διευκολύνει ακόμη περισσότερο τον πελάτη της μάρκας να επικοινωνήσει με αυτήν όλες τις ώρες της ημέρας. Μπορεί ανά πάσα στιγμή να κλείσει ένα ραντεβού στο συνεργείο που προτιμά ή να στείλει τον προορισμό του στο αυτοκίνητο μέσα από την εφαρμογή.

Με την νέα γενιά εφαρμογών προσφέρεται στον πελάτη Mercedes μια πιο απλοποιημένη, πιο εύκολη πρόσβαση στα προϊόντα και νέες υπηρεσίες της μάρκας, όπως π.χ. μία λειτουργία για το άνοιγμα ή το κλείσιμο των παραθύρων ή της πανοραμικής οροφής μέσω του app." Η πραγματική καινοτομία όμως βρίσκεται πίσω από τις νέες εφαρμογές, καθώς αυτές εξελίχθηκαν για πρώτη φορά πάνω σε μια κοινή, τυποποιημένη πλατφόρμα ανάπτυξης. Το 2019 η Mercedes ήταν ο πρώτος κατασκευαστής οχημάτων που παραχώρησε σε προγραμματιστές από όλο τον κόσμο πρόσβαση στο Κιτ Ανάπτυξης Λογισμικού (Software Development Kit, εν συντομία: SDK).

Το SDK λειτουργεί ως έναείδος κιτ κατασκευής προγραμματισμού, δηλαδή καθιστά διαθέσιμες διεπαφές (interfaces) με το όχημα, πάνω στις οποίες μπορούν να κατασκευαστούν οι νέες εφαρμογές. Έτσι, η ασφάλεια των δεδομένων είναι εγγυημένη ανά πάσα στιγμή.

Πάνω σ’ αυτό, η Mercedes έχει θεσπίσει σαφείς κανόνες σχετικά με το ποια δεδομένα διατίθενται στους προγραμματιστές. Η θεμελιώδης αρχή είναι αυτή: όλα τα οχήματα της μάρκας διαθέτουν εκτεταμένα συστήματα ασφαλείας και αντικλεπτικής προστασίας. Η ασφαλής πρόσβαση σε συστήματα, η ασφάλεια των δεδομένων, το απόρρητο των δεδομένων και η αντικλεπτική προστασία αποτελούν βασικά στοιχεία των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης της μάρκας.

Νίκος Τσάδαρης