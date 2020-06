Νέα BMW Σειρά 4 Coupé: Πιο σπορ και πιο ξεχωριστή από ποτέ

Με στόχο την ευχαρίστηση του οδηγού

Η νέα BMW Σειρά 4 Coupé έφτασε, πιο σπορ και ξεχωριστή από ποτέ. Η όλη φιλοσοφία του 2θυρου οχήματος (από τις αναλογίες και τις σχεδιαστικές ιδιαιτερότητες μέχρι τις ειδικές ρυθμίσεις του πλαισίου) επικεντρώνει στον οδηγό, διαφοροποιείται από την τελευταία Σειρά 3 Sedan, και υπερέχει σε ζωντάνια και ακρίβεια από την προκάτοχό της.

Στόχος εξέλιξης για την νέα Σειρά 4 Coupé ήταν να θέσει νέα δεδομένα οδηγικής ευχαρίστησης στην πολυτελή μεσαία κατηγορία. Όταν λανσαριστεί στην αγορά τον Οκτώβριο του 2020, η M440i xDrive Coupé (με 6κύλινδρο εν σειρά βενζινοκινητήρα 374 ίππων θα βρίσκεται στην αιχμή του δόρατος. Αρχικά, θα πλαισιωθεί από δύο 4κύλινδρους βενζινοκινητήρες και έναν 4κύλινδρο κινητήρα diesel. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, δύο 6κύλινδροι εν σειρά κινητήρες diesel θα προστεθούν στη γκάμα το Μάρτιο του 2021, και ο ισχυρότερος από τους δύο θα τοποθετηθεί σε ένα ακόμα μοντέλο BMW M. Η νέα Σειρά 4 Coupé θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της μάρκας στο Dingolfing.

Εξωτερική σχεδίαση

Η εμφάνιση της νέας Σειράς 4 Coupé «παντρεύει» το γνώριμο στυλ των δίθυρων μοντέλων και την νέα σχεδιαστική φιλοσοφία της μάρκας. Λίγες ζωηρές γραμμές και καθαρές, ευμεγέθεις επιφάνειες συνθέτουν ένα αμάξωμα που αποπνέει οδηγική απόλαυση, από κάθε οπτική γωνία. Το μήκος έχει αυξηθεί κατά 128 mm στα 4.768 mm, το πλάτος κατά 27 mm στα 1.852 mm και το μεταξόνιο κατά 41 mm στα 2.851 mm. Το ύψος του οχήματος έχει αυξηθεί μόνο κατά 6 mm, στα 1.383 mm, καθιστώντας το κατά 57 mm χαμηλότερο από την νέα Σειρά 3 Sedan. Τα μετατρόχια έχουν αυξηθεί έναντι της προηγούμενης γενιάς (κατά 28 mm μπροστά και 18 mm πίσω), ενώ είναι φαρδύτερα κατά 23 mm από αυτά της τελευταίας Σειράς 3 Sedan.

Το εμπρός τμήμα επαναλαμβάνει ένα σχεδιαστικό θέμα από το παρελθόν της εταιρείας (το οποίο μοιράζεται με θρυλικά, κλασικά μοντέλα όπως η BMW 328 και η 3.0 CSi) με σύγχρονες σχεδιαστικές πινελιές. Οι λεπτοί προβολείς full-LED τοποθετούνται στάνταρ, ενώ Adaptive LED Headlights με Laserlight διατίθενται προαιρετικά. Αυτό το σύστημα διατίθεται με λειτουργία φωτισμού στροφής (cornering light) και προσαρμοζόμενο φωτισμό στροφής (adaptive cornering) με βελτιστοποιημένο, μεταβλητό φωτισμό του δρόμου για οδήγηση στην πόλη και τον αυτοκινητόδρομο. Σε ταχύτητες πάνω από 60 km/h, το Laserlight αυξάνει την εμβέλεια της μεγάλης σκάλας σε 550 m το μέγιστο και παρακολουθεί δυναμικά την πορεία του δρόμου.

Κατά τα λοιπά, κοντοί πρόβολοι, λεπτές κολόνες, μακριές πόρτες με παράθυρα χωρίς πλαίσια, η λιτή αισθητική των παραθύρων και η ρέουσα γραμμή οροφής τονίζουν την κομψή εμφάνιση. Οι κρυστάλλινες επιφάνειες στενεύουν σταδιακά προχωρώντας προς τα πίσω και, σε συνδυασμό με τους μυώδεις ώμους, τονίζουν το δυναμικό στήσιμο.

Στο πίσω τμήμα, κυρίαρχο στοιχείο είναι οι μεγάλες, εντυπωσιακές επιφάνειες και τα κομψά σκούρα πίσω φώτα full-LED με σταθερά αναμμένες φωτεινές μπάρες υπογραμμίζουν τη δυναμική εμφάνιση του αυτοκινήτου.

Οδηγοκεντρικό cockpit

Απέριττες επιφάνειες, υλικά υψηλής ποιότητας και η οδηγοκεντρική διάταξη του cockpit διαμορφώνουν ένα πολυτελές περιβάλλον με αισθητική υψηλών επιδόσεων για τη νέα Σειρά 4 Coupé. Σπορ καθίσματα και ένα νέο, σπορ δερμάτινο τιμόνι διατίθενται στάνταρ. Μαζί με την ασορτί σχεδίαση του πίνακα οργάνων και την επένδυση των θυρών, η ψηλά τοποθετημένη κεντρική κονσόλα δημιουργεί ένα περιβάλλον που κυριολεκτικά αγκαλιάζει τους εμπρός επιβάτες. Το στάνταρ ακουστικό κρύσταλλο του παρμπρίζ βελτιώνει το επίπεδο άνεσης στις μεγάλες αποστάσεις. Επίσης, ο πίνακας οργάνων και το Control Display συνθέτουν μία μεγάλη επιφάνεια προβολής ενδείξεων. Ο διακόπτης start/stop βρίσκεται τώρα σε ένα κομψό πάνελ ελέγχου στην κεντρική κονσόλα και τα αποκλειστικά πίσω καθίσματα με ενσωματωμένα προσκέφαλα και εξατομικευμένο χαρακτήρα μπορούν να μεταφέρουν μόνο δύο επιβάτες.

Κινητήρες - Κιβώτιο

Η νέα M440i xDrive Coupé διαθέτει ήπια υβριδική τεχνολογία, όπως και τα μοντέλα diesel. Η χρήση μιας ισχυρής μίζας - γεννήτριας 48 volt και μιας δεύτερης μπαταρίας επιτρέπει πολύ περισσότερη ανάκτηση ενέργειας μέσω πέδησης και αποθήκευση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή χρησιμοποιείται όχι μόνο για την τροφοδοσία του ηλεκτρικού συστήματος αλλά και για μείωση του φορτίου του κινητήρα εσωτερικής καύσης και αύξηση της συνολικής ισχύος. Η μίζα-γεννήτρια δίνει ηλεκτρική ώθηση, παράγοντας πρόσθετη ισχύ 11 hp για πιο εύκολες προσπεράσεις ή εκκινήσεις. Επιπλέον, η ισχυρή μίζα-γεννήτρια αυξάνει την απόδοση, υποβοηθώντας τον κινητήρα ενώ λειτουργεί με σταθερή ταχύτητα και βελτιώνει το επίπεδο άνεσης στις λειτουργίες Auto Start Stop και coasting.

Εκτός από τον 6κύλινδρο κινητήρα 374 hp της κορυφαίας έκδοσης, διατίθενται επίσης δύο 4κύλινδροι βενζινοκινητήρες, που αποδίδουν 184 hp στη νέα 420i Coupé και 258 hp στη νέα 430i Coupé. Ένας 4κύλινδρος κινητήρας diesel 190 hp κινεί την 420d Coupé και την 420d xDrive Coupé. Αυτή η συγκεκριμένη μονάδα, όπως ο εν σειρά 6κύλινδρος κινητήρας της 430d xDrive Coupé, εφοδιάζεται με σύστημα υπερσυμπίεσης δύο σταδίων. Η M440d xDrive Coupé συνδυάζει επίσης δύο υπερσυμπιεστές διαφορετικών διαστάσεων για άμεση απόκριση και άφθονη ισχύ. Όλα τα μοντέλα συμμορφώνονται με το πρότυπο εκπομπών ρύπων Euro 6d.

Όλες οι εκδόσεις της Σειράς 4 Coupé εφοδιάζονται πλέον με 8τάχυτο κιβώτιο Steptronic σαν στάνταρ. Η τελευταία έκδοση του αυτόματου κιβωτίου μεταφέρει τη ροπή του κινητήρα με βελτιστοποιημένα χαρακτηριστικά αλλαγών σχέσεων και ακόμα μεγαλύτερη απόδοση. Το 8τάχυτο κιβώτιο Steptronic Sport που συνοδεύει στάνταρ τα μοντέλα BMW M και διατίθεται προαιρετικά για όλες τις υπόλοιπες εκδόσεις προσφέρει ακόμα πιο δυναμική διαδικασία αλλαγών και φέρει χειριστήρια στο τιμόνι (shift paddles). Επίσης έχει τη νέα λειτουργία Sprint, που προσαρμόζει τα χαρακτηριστικά του κινητήρα και των αλλαγών σχέσεων για πολύ δυναμικές εν κινήσει επιταχύνσεις και προσπεράσεις.

Βελτιωμένο αμάξωμα

Οι σωστές αναλογίες, τα βελτιστοποιημένα αεροδυναμικά χαρακτηριστικά, η αυξημένη ακαμψία αμαξώματος, ένα κέντρο βάρους κατά 21 mm χαμηλότερο από της νέας Σειράς 3 Sedan, και οι ακριβείς ρυθμίσεις στη γεωμετρία του πλαισίου και την έδραση και σετάρισμα των αναρτήσεων, δίνουν στην Σειρά 4 σπορ χαρακτήρα. Ένα «έξυπνο» μίγμα υλικών έχει ως αποτέλεσμα την βελτίωση του βάρους του αμαξώματος και της τεχνολογίας πλαισίου, ενώ οι ενισχύσεις στο εμπρός τμήμα και τον πίσω άξονα, έχουν σαν αποτέλεσμα ευελιξία και ακρίβεια της οδικής συμπεριφοράς.

Τόσο η στάνταρ όσο και η M Sport ανάρτηση υιοθετούν ειδικά αμορτισέρ μεταβαλλόμενης απόσβεσης (liftrelated dampers). Οι πελάτες μπορούν επίσης να επιλέξουν ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ανάρτηση Adaptive M. Σπορ σύστημα διεύθυνσης με μεταβλητή υποβοήθηση περιλαμβάνεται στις δύο προαιρετικές εκδόσεις της ανάρτησης. Η νέα Σειρά 4 Coupé εφοδιάζεται στάνταρ με ζάντες αλουμινίου 17” και τα προαιρετικά φρένα M Sport διατίθενται με μπλε ή κόκκινες δαγκάνες.

Η λίστα στάνταρ εξοπλισμού για την M440i xDrive Coupé και την M440d xDrive Coupé περιλαμβάνει ζάντες αλουμινίου Μ 18” και διαφορικό M Sport με ηλεκτρονικά ελεγχόμενο, πλήρως μεταβλητό ποσοστό εμπλοκής στον πίσω άξονα. Το στοιχείο αυτό διατίθεται επίσης προαιρετικά για τις 430i Coupé και 430d xDrive Coupé σε συνδυασμό με συστήματα ανάρτησης M Sport ή Adaptive M.

Πακέτο M Sport Pro

Ένα μοντέλο M Sport διατίθενται εναλλακτικά αντί της στάνταρ έκδοσης, με εξοπλισμό όπως τεράστιες εισαγωγές αέρα μπροστά και μία εντυπωσιακή πίσω ποδιά, ανάρτηση M Sport, ζάντες αλουμινίου M 18 ιντσών, προστατευτικές επενδύσεις γονάτων στα πλευρά της κεντρικής κονσόλας και άλλα αποκλειστικά αξεσουάρ εσωτερικού. Εξωτερικές πινελιές σε Cerium Grey metallic αποτελούν ένα ακόμα στοιχείο ταυτότητας των μοντέλων BMW M, που μπορούν επίσης να παραγγελθούν με πακέτο εξωτερικού M Carbon.

Το πακέτο M Sport Pro που διατίθεται για πρώτη φορά για μοντέλο της μάρκας, ανεβάζει κάθετα την οδηγική ευχαρίστηση. Στον εξοπλισμό ενός μοντέλου M Sport προσθέτει στοιχεία όπως ζάντες αλουμινίου Μ 19”, 8τάχυτο κιβώτιο Steptronic Sport, πίσω αεροτομή, σπορ ήχο στην καμπίνα και ηχοσύστημα Harman Kardon surround. Επιπλέον, μία εκτενής γκάμα αξεσουάρ της σειράς M Performance Parts θα διατίθεται από το λανσάρισμα της νέας Σειράς.

Πολλές προτάσεις εξατομίκευσης

Μία τεράστια λίστα προαιρετικού εξοπλισμού προσφέρει άφθονες δυνατότητες στιλιστικής εξατομίκευσης και αύξησης της οδηγικής άνεσης. Υφασμάτινη/Sensatec επένδυση αποτελεί μία εναλλακτική πρόταση αντί των στάνταρ υφασμάτινων σπορ καθισμάτων, ενώ προαιρετικά διατίθεται δερμάτινη επένδυση Vernasca, μερικώς δερμάτινη επένδυση BMW Individual Merino, ή πλήρως δερμάτινη επένδυση BMW Individual. Η λίστα προαιρετικού εξοπλισμού περιλαμβάνει διακοσμητικές λωρίδες εσωτερικού BMW Individual εξαιρετικής ποιότητας, πίνακα οργάνων με επένδυση Sensatec και ταμπλό οργάνων με επένδυση δέρματος της BMW Individual.

Αυτόματο σύστημα ελέγχου κλιματισμού τριών ζωνών και πακέτο αποθηκευτικών χώρων (Storage package) διατίθενται στάνταρ με τη Σειρά 4 Coupé. Ένα βοηθητικό σύστημα θέρμανσης και κρυφός εσωτερικός φωτισμός με Welcome Light Carpet διατίθεται κατόπιν παραγγελίας. Η προαιρετική ανακλινόμενη/συρόμενη οροφή έχει κρυστάλλινη επιφάνεια μεγαλύτερη κατά 24-mm συγκριτικά με το απερχόμενο μοντέλο. Επίσης, η πλάτη των πίσω καθισμάτων είναι διαιρούμενη σε διάταξη 40 : 20 : 40 στάνταρ, και τα ανεξάρτητα τμήματα μπορούν να αναδιπλώνονται μέσω ενός μπουτόν στο χώρο αποσκευών, που προσφέρει χωρητικότητα 440 λίτρων. Προαιρετικά, διατίθεται ηλεκτρικά αναδιπλούμενος κοτσαδόρος.

Συστήματα υποβοήθησης

Η νέας Σειρά 4 Coupé διαθέτει πολλές επιλογές συστημάτων υποβοήθησης, που αυξάνουν την οδηγική ευχαρίστηση και την ασφάλεια. Σύστημα προειδοποίησης εμπρόσθιας σύγκρουσης (front collision warning) με παρέμβαση πέδησης (brake intervention), Lane Departure Warning με επιστροφή στη λωρίδα (με την αρωγή του συστήματος διεύθυνσης) και Speed Limit Info περιλαμβάνονται στον στάνταρ εξοπλισμό. Το προαιρετικό Driving Assistant Professional περιλαμβάνει νέες λειτουργίες όπως Steering & Lane Control Assistant με Active Navigation, που χρησιμοποιεί δεδομένα πλοήγησης για την ανίχνευση απαραίτητων αλλαγών λωρίδας. Υπάρχει επίσης μία νέα λειτουργία αυτόματης δημιουργίας λωρίδας έκτακτης ανάγκης που καθοδηγεί το όχημα στην πιο κατάλληλη πλευρά της λωρίδας, σε κυκλοφοριακές ανασχέσεις στον αυτοκινητόδρομο.

Το προαιρετικό Parking Assistant περιλαμβάνει τώρα υποβοήθηση οπισθοπορείας (reversing assistant), και το Parking Assistant Plus, αντίστοιχα, BMW Drive Recorder, το οποίο καταγράφει βίντεο διάρκειας έως 40 δευτερολέπτων από την περιοχή γύρω από το όχημα.

Η νέα γενιά του Head-Up Display προβάλλει πληροφορίες σχετικές με την οδήγηση σε μία επιφάνεια αυξημένη κατά 70%, ενώ η νέα, τρισδιάστατη απεικόνιση της γύρω περιοχής που διατίθεται σε συνδυασμό με το Live Cockpit Professional παρουσιάζει τα γραφικά του οχήματος και την κατάσταση της κυκλοφορίας στη γύρω περιοχή στον πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων, ενώ παρέχει πληροφορίες για την κατάσταση λειτουργίες των ενεργοποιημένων συστημάτων υποβοήθησης.

Ψηφιακές υπηρεσίες

Το στάνταρ Live Cockpit Plus περιλαμβάνει το σύστημα ελέγχου/λειτουργίας iDrive με Control Display 8,8” και Touch Controller, ένα πίνακα οργάνων black panel με έγχρωμη οθόνη 5,1” στο κέντρο, συστήματα πολυμέσων και πλοήγησης, δύο θύρες USB για μεταφορά δεδομένων και διεπαφή WiFi. Μία ενσωματωμένη κάρτα SIM με συνδεσιμότητα 4G LTE και το επίσης στάνταρ Connected Package Professional επιτρέπουν τη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών όπως BMW TeleServices και Intelligent Emergency Call, Real Time Traffic Information με προειδοποίηση κινδύνου, Remote Services και Concierge Services.

Ο οδηγός και οι επιβάτες θα επωφεληθούν από λειτουργίες πιο φιλικές προς το χρήστη και καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν το Operating System 7.0. Το περιεχόμενο της οθόνης μπορεί να διαμορφώνεται σύμφωνα με τις επιθυμίες του χρήστη, ενώ η διαισθητική multimodal διάδραση μεταξύ οδηγού και οχήματος πραγματοποιείται (ανάλογα με τις συνθήκες) μέσω της οθόνης αφής του Control Display, του δοκιμασμένου iDrive Controller, των μπουτόν πολλαπλών λειτουργιών στο τιμόνι, φωνητικού ελέγχου ή προαιρετικού ελέγχου μέσω χειρονομιών. Επιπλέον, το Intelligent Personal Assistant με πρόσθετες λειτουργίες βρίσκεται επίσης στις υπηρεσίες των πελατών ως στάνταρ χαρακτηριστικό της νέας Σειράς 4 Coupé.Το προαιρετικό Live Cockpit Professional, από την άλλη, διαθέτει πλήρως ψηφιακή οθόνη που περιλαμβάνει ένα ψηφιακό πίνακα οργάνων πίσω από το τιμόνι μία οθόνη διαγώνια 12,3” και Control Display10,25”. Ο πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων στο cockpit προσφέρει αρκετό χώρο για την προβολή ενός αποσπάσματος του χάρτη πλοήγησης, εικονιδίων κατάστασης των συστημάτων υποστήριξης οδηγού ή 3D απεικόνισης της γύρω περιοχής.

Αναφορικά με τις ψηφιακές υπηρεσίες που διατίθενται για τη νέα Σειρά ξεχωρίζει το BMW Maps. Εκτός από τον υπολογισμό διαδρομών και ωρών άφιξης με αξιοσημείωτη ταχύτητα και ακρίβεια, η ενημέρωση δεδομένων κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο σε σύντομο χρονικό διάστημα, το νέο σύστημα πλοήγησης που βασίζεται στο cloud επιτρέπει επίσης στο οδηγό να εισάγει οποιαδήποτε λέξη για την αναζήτηση κάποιου προορισμού. Τα Live Cockpit Plus και Live Cockpit Professional προσφέρουν επίσης αναβαθμισμένη ενσωμάτωση smartphone. Μαζί με το Apple CarPlay, το λειτουργικό σύστημα του νέου μοντέλου υποστηρίζει τώρα και το Android Auto. Η εφαρμογή Remote Software Upgrade (απομακρυσμένη αναβάθμιση λογισμικού) είναι ένα ακόμα νέο στοιχείο που επιτρέπει την αναβάθμιση λειτουργιών και την προσθήκη ψηφιακών υπηρεσιών στο αυτοκίνητο ασύρματα (over the air).

Νίκος Τσάδαρης