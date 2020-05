Πώς να προστατέψετε το αυτοκίνητό σας από τις κουτσουλιές

Μπορεί να θεωρούνται γούρι αλλά καταστρέφουν το χρώμα

Η κουτσουλιά από πουλί θεωρείται γούρι σε πολλές χώρες, ωστόσο οι επιπτώσεις των κουτσουλιών στο χρώμα ενός αυτοκίνητου μπορεί να είναι σοβαρές. Έτσι οι κατασκευαστές, δοκιμάζουν τα αυτοκίνητά τους με την βοήθεια της τεχνολογίας, προκειμένου το αποτέλεσμα αυτής της …ευεργεσίας των πτηνών να είναι μόνο το γούρι.

Η Ford – για παράδειγμα- δημιουργεί συνθετικές κουτσουλιές στο εργαστήριο που είναι τόσο ρεαλιστικές ώστε να αντανακλούν με ακρίβεια την διαφορετική διατροφή (και κατά συνέπεια τη διαφορετική οξύτητα των περιττωμάτων) των περισσοτέρων πτηνών στην Ευρώπη.

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών, οι τεχνητές κουτσουλιές ψεκάζονται σε μεταλλικά στοιχεία (πάνελ) και, στην συνέχεια, κάποια δείγματα υποβάλλονται σε μία διαδικασία θερμικής καταπόνησης σε φούρνο στους 40° C, 50° C και 60° C. Η διαδικασία αυτή προσομοιώνει με τον καλύτερο τρόπο την πραγματική χρήση του οχήματος σε ακραία υψηλές θερμοκρασίες και δοκιμάζει την αντιδιαβρωτική προστασία της βαφής σε οριακές καταστάσεις.

Το «τεστ κουτσουλιών» είναι μία μόνο από τις δοκιμασίες που πρέπει να περάσουν οι βαμμένες επιφάνειες. Τα πάνελ ψεκάζονται επίσης με μίγμα φωσφορικού οξέος και απορρυπαντικού, καθώς και με συνθετική γύρη πριν το τεστ αντοχής, σε θερμοκρασίες 60° C και 80° C για 30 λεπτά μέσα σε φούρνο. Η δοκιμή αυτή διασφαλίζει την προστασία των επιφανειών από αερομεταφερόμενα σωματίδια όπως η γύρη και το κολλώδες ρετσίνι των δέντρων.

Καθαρισμός την άνοιξη

Η άνοιξη και το καλοκαίρι είναι εποχές ιδιαίτερα επικίνδυνες για το χρώμα του αυτοκινήτου, καθώς όχι μόνο κυκλοφορούν περισσότερα πουλιά, αλλά επιπλέον γιατί η βαφή μαλακώνει και διαστέλλεται κάτω από έντονη ηλιακή ακτινοβολία. Όταν ψύχεται, η βαφή συστέλλεται και τυχόν βρομιές, όπως οι κουτσουλιές, κολλάνε πάνω στην επιφάνεια. Εάν παραμείνουν στο όχημα, δίνουν την αίσθηση ότι χρειάζεται ειδική διαδικασία για να αφαιρεθούν.

Βελτιώνοντας τις χρωστικές ουσίες, τις ρητίνες και τα πρόσθετα από τα οποία αποτελείται το λαμπερό προστατευτικό στρώμα της βαφής, οι ειδικοί μπορούν να διασφαλίσουν ότι το χρώμα που χρησιμοποιείται πλέον στα αυτοκίνητά έχει την καλύτερη σύνθεση για να αντέχει «επιθέσεις» από τέτοιους ρύπους, ανεξαρτήτως καιρού.

Η επιστήμη των περιττωμάτων πουλιών

Οι κουτσουλιές έχουν συχνά άσπρο και μαύρο χρώμα, όμως δεν είναι όλες περιττώματα. Το λευκό χρώμα υποδηλώνει το ουρικό οξύ και είναι το αντίστοιχο των ούρων των πουλιών, που σχηματίζεται στο ουροποιητικό σύστημα. Τα περιττώματα δημιουργούνται στο πεπτικό σύστημα και ενώ και τα δύο μπορεί να εκκρίνονται ταυτόχρονα, αυτό γίνεται με τέτοια ταχύτητα που δεν προλαβαίνουν να αναμιχθούν.

Δοκιμές αντοχής χρωμάτων

Επιπλέον δοκιμές αντοχής των χρωμάτων, περιλαμβάνουν τον «βομβαρδισμό» των βαμμένων επιφανειών με υπεριώδη ακτινοβολία χωρίς διακοπή επί 6.000 ώρες (250 ημέρες) σε εργαστηριακές συνθήκες (προσομοιώνοντας πέντε χρόνια στο πιο ηλιόλουστο μέρος του πλανήτη) προκειμένου να αξιολογηθεί η αντοχή σε παράγοντες του περιβάλλοντος, τον έλεγχο της αντοχής τους σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν, την έκθεση σε χειμερινές συνθήκες με κατάλοιπα αλατιού σε θάλαμο άλατος με υψηλή υγρασία, καθώς και την εικονική τους χρώση (εικονικό λέκιασμα) από υπερχείλιση καυσίμου στο πρατήριο ανεφοδιασμού.

Καθαρισμός αυτοκινήτου από κουτσουλιές

Οι κουτσουλιές που μένουν πάνω σε οποιοδήποτε αυτοκίνητο δεν είναι κάτι το επιθυμητό. Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί συμβουλεύουν τους ιδιοκτήτες οχημάτων που έχουν υποστεί ανάλογη «επίθεση», απλά να πλένουν τακτικά το αυτοκίνητό τους με σφουγγάρι και χλιαρό νερό που περιέχει σαμπουάν με ουδέτερο pH και να αφαιρούν αμέσως και προσεκτικά φαινομενικά αβλαβείς ουσίες από την βαφή. Το κέρωμα των βαμμένων επιφανειών μία ή δύο φορές το χρόνο αυξάνει την αντοχή των νέων χρωμάτων σε «δριμείς επιθέσεις», διατηρώντας τη λάμψη τους σε βάθος χρόνου.

Νίκος Τσάδαρης