Volkswagen T-Roc Cabriolet: Χωρίς οροφή, για 2+2 άτομα

Πρόκειται για το πρώτο cabrio SUV

Το νέο T-Roc Cabriolet είναι το πρώτο cabrio SUV και συνδυάζει το χαρακτήρα ενός SUV με την ευχάριστη οδηγική εμπειρία ενός ανοιχτού αυτοκινήτου. Το μοντέλο θα κυκλοφορήσει σύντομα στην αγορά της Γερμανίας και την υπόλοιπη Ευρώπη.

Σχεδίαση

Το T-Roc Cabriolet αποκαλύπτει αμέσως αυτό που αντιπροσωπεύει, δηλαδή οδηγική διασκέδαση, ελευθερία και κέφι για οδήγηση. Το φαρδύ εμπρός άκρο, οι προεξέχουσες γραμμές και οι συμπαγείς διαστάσεις δίνουν στο μοντέλο ένα μείγμα cool και δυναμικής εμφάνισης SUV.

Το 2 + 2 θέσεων ανοιχτό SUV βασίζεται στην MQB πλατφόρμα. Έχει μήκος 4,268 μ., μεταξόνιο 2,63 μ., πλάτος 1,811 μ. (χωρίς εξωτερικούς καθρέφτες) και ύψος 1,522 μ.. Το ύψος πάνω από το δρόμο σε σχέση με το σημείο H είναι 59,9 εκ. για τον οδηγό και τον συνοδηγό και ακόμη και 61,6 εκ. για τους επιβάτες πίσω. Το κέντρο βάρους του αυτοκινήτου (χαμηλό για ένα SUV) ενισχύει την οδηγική απόλαυση ενώ ο χώρος αποσκευών έχει χωρητικότητα 280 λίτρων. Άλλα χαρακτηριστικά γνωρίσματα είναι, οι βραχείες προεξοχές και τα μεγάλα μετατρόχια 1.538 χλστ (εμπρός) και 1.539 χλστ (πίσω). Οι πτυσσόμενες πλάτες των πίσω καθισμάτων και ο προαιρετικός κοτσαδόρος υπογραμμίζουν την ευελιξία του αυτοκινήτου.

Ακολουθώντας τα βήματα του Beetle και του Golf Cabriolet, το ανοιχτό T-Roc έχει μια κλασική ελαφριά μαλακή κορυφή που αποτελείται από τρία στρώματα. Ανοίγει και κλείνει πλήρως αυτόματα με ηλεκτροϋδραυλικό μηχανισμό σε εννέα και έντεκα δευτερόλεπτα αντίστοιχα, κάτι που μπορεί να γίνει και κατά την διάρκεια της πορείας σε ταχύτητες μέχρι 30 χλμ./ώρα. Όταν είναι ανοιχτό, το μαλακό επάνω μέρος διπλώνεται σε σχήμα Ζ πίσω από τα πίσω καθίσματα, ενώ η συμπαγής μετωπική οριζόντια δοκός χρησιμεύει ως κάλυμμα. Όταν η οροφή είναι κλειστή, οι ράβδοι συγκράτησης την εμποδίζουν να φουσκώνει σε υψηλές ταχύτητες. Υπάρχει πάντα μια ευχάριστη αίσθηση ηρεμίας μέσα στο αυτοκίνητο, εξαιτίας της αποτελεσματικής ηχομόνωσης στις πόρτες και τα παράθυρα. Στον προαιρετικό εξοπλισμό διατίθεται και ειδικά μελετημένο αλεξινέμιο.

Ασφάλεια

Σε περίπτωση που το όχημα το κινδυνεύει να ανατραπεί, ενεργοποιείται ένα ειδικό σύστημα προστασίας: μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου, δύο χοντρά πλαίσια αναδύονται πίσω από τα πίσω προσκέφαλα. Εν τω μεταξύ, οι ειδικές ενισχύσεις στο σώμα του T-Roc Cabriolet αντισταθμίζουν την έλλειψη σταθερής οροφής.

Ψηφιακό concept

Το T-Roc Cabriolet διατίθεται προαιρετικά με δύο στοιχεία ψηφιακής απεικόνισης και ελέγχου: το ψηφιακό cockpit στο οπτικό πεδίο του οδηγού και το σύστημα ψυχαγωγίας και ενημέρωσης(Infotainment) DiscoverMedia. Το τελευταίο είναι μία από τις τελευταίες γενιές συστημάτων ψυχαγωγίας και διαθέτει μια online μονάδα σύνδεσης με ολοκληρωμένη eSIM. Συνδέοντας το αυτοκίνητο με το περιβάλλον και τα smartphones των χρηστών, γίνονται διαθέσιμες νέες λειτουργίες και υπηρεσίες από τη σειρά We Connect και We Connect Plus, ενώ για καλύτερο ήχο είναι διαθέσιμο και το ηχοσύστημα 12 καναλιών της "beats".

Εκδόσεις

Το ανοιχτό T-Roc είναι διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις εξοπλισμού. Η Style είναι προσανατολισμένη στο design, ενώ η R-Line (διαθέσιμη μόνο με τον 1.5 TSI κινητήρα) έχει πιο σπορ προσανατολισμό, με σπορ ρυθμίσεις, προοδευτικό σύστημα διεύθυνσης και δυνατότητα επιλογής προγραμμάτων οδήγησης ως στάνταρ. Οι προφυλακτήρες είναι μοναδικοί για το μοντέλο R-Line και τα σπορ καθίσματα είναι καλυμμένα με ύφασμα και δερματίνη.

Ο βασικός εξοπλισμός υποβοήθησης οδηγού και ασφάλειας και για τις δύο εκδόσεις περιλαμβάνει Front Assist με City Braking System και ανίχνευση πεζών, το σύστημα αυτόματης πέδησης μετά τη σύγκρουση και τη λειτουργία Lane Assist. Τόσο η Style όσο και η R-Line διαθέτουν ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, αλλά προαιρετικά διατίθενται τροχοί με διάμετρο 18 ή 19 ίντσες.

Κινητήρες

Υπάρχει δυνατότητα επιλογής μεταξύ δύο βενζινοκινητήρων με υπερσυμπιεστή και άμεσο ψεκασμό, με την κίνηση να μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς. Ο 1.0 TSI είναι ο γνωστός 3κύλινδρος κινητήρας με ισχύ 115 ίππων και ροπή 200 Nm, ενώ ο 4κύλινδρος 1.5 TSI αποδίδει ισχύ 150 ίππων και ροπή 250 Nm. Ένα μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων 6-σχέσεων είναι στάνταρ, ενώ ο μεγαλύτερος TSI μπορεί να συνδυαστεί με το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων DSG 7σχέσεων.

1.0 TSI: Η βασική έκδοση του TSI είναι ένας συμπαγής 3κύλινδρος κινητήρας που ζυγίζει μόλις 88 κιλά. Ο στροφαλοφόρος είναι τόσο λεπτός και σωστά ισορροπημένος ώστε να μην απαιτείται άξονας ισορροπίας. Ο μικρός TSI παράγει από 999 κ.εκ. μέγιστη ισχύ 115 ίππων και μέγιστη ροπή 200 Nm στις 2.000 έως 3.500 σ.α.λ. Η επιτάχυνση 0-100 γίνεται σε 11,7 δευτερόλεπτα, ενώ η μέγιστη ταχύτητα αγγίζει τα 187 χλμ./ώρα. Η κατανάλωση καυσίμου περιορίζεται στα 5,6 έως 5,4 λ./100χλμ. (σε NEDC), που αντιστοιχεί σε επίπεδο εκπομπών CO2 129 έως 123 γρμ./χλμ..

1.5 TSI: Ο 4κύλινδρος κινητήρας αποδίδει ισχύ των 150 ίππων από 1.498 κυβικά εκατοστά, παρέχοντας ροπή 250 Nm στις 1.500 σε 3.500 σ.α.λ. Οι τιμές αυτές δίνουν επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 9,6 δευτερόλεπτα, φτάνοντας μέχρι την τελική ταχύτητα των 205 χλμ./ώρα. Στον κύκλο NEDC, το T-Roc Cabriolet 1.5 TSI με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων καταναλώνει κατά μέσο όρο 5,7 έως 5,5 λίτρα καυσίμου ανά 100 χλμ (130 έως 125 γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο).

Ένας παράγοντας που επιτρέπει ένα τέτοιο υψηλό επίπεδο απόδοσης είναι το σύστημα ACT, το οποίο διακόπτει προσωρινά τους δύο κυλίνδρους σε περίπτωση σταθερού τρόπου οδήγησης.

Πλαίσιο και ανάρτηση

Η VW εφοδίασε το T-RocCabriolet με πλαίσιο και ανάρτηση ίδια με αυτά μεγαλύτερων μοντέλων. Η ανάρτηση περιλαμβάνει McPherson στους εμπρός τροχούς, ενώ πίσω υπάρχει ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων, ικανή να χειρίζεται ξεχωριστά τις διαμήκεις και τις εγκάρσιες δυνάμεις. Τα ελατήρια και οι αποσβεστήρες (τοποθετημένα ξεχωριστά στον πίσω άξονα) συνδυάζονται αρμονικά με το πλαίσιο, εξασφαλίζοντας άνεση και ακριβή χειρισμό, ενώ η απόσταση από το έδαφος των 156 χλστ (έκδοση Style), επιτρέπει την κίνηση και σε ανώμαλο έδαφος.

Νίκος Τσάδαρης