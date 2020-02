Golf με VoiceControl: Το όχημα που ανταποκρίνεται στις φυσικές φωνητικές εντολές

Πώς θα λειτουργεί

Το νέο Volkswagen Golf είναι εξοπλισμένο με λειτουργία φωνητικού ελέγχου (Voice Control) που λειτουργεί με απόλυτα διαισθητικό τρόπο.

Το σύστημα ενεργοποιείται με τη φράση «Hello Volkswagen» ή πατώντας το κουμπί με τη φωνητική ένδειξη στο τιμόνι. Το όχημα αντιδρά και αποκρίνεται στις εντολές του οδηγού, με εκφράσεις όπως «Yes Please?» και «What would you like to do?».

Το αυτοκίνητο ξεκινά κανονικό διάλογο με τον οδηγό ή και το συνοδηγό και κατόπιν εντολών το ίδιο το αυτοκίνητο ρυθμίζει (εκτός άλλων) την πλοήγηση ή το αυτόματο σύστημα κλιματισμού.

Στην πλοήγηση, ο οδηγός μπορεί για παράδειγμα να δηλώσει ότι χρειάζεται ανεφοδιασμό καυσίμου, το σύστημα θα αντιληφθεί την εντολή, θα αναζητήσει τα πλησιέστερα βενζινάδικα και θα τα προτείνει στην οθόνη. Με νέα φωνητική εντολή ο οδηγός μπορεί να ζητήσει από το σύστημα πλοήγησης να τον κατευθύνει στο πλησιέστερο, χωρίς καν να είναι απαραίτητο να πάρει το βλέμμα του από το δρόμο για να κοιτάξει στην οθόνη πλοήγησης!

Τα νέα ψηφιακά μικρόφωνα εξασφαλίζουν όχι μόνο κορυφαία ποιότητα της φωνής (για άψογες τηλεφωνικές κλήσεις) αλλά και την τέλεια αναγνώριση αυτής, με διάκριση ανάμεσα στο ποιος μιλάει, ο οδηγός ή ο συνοδηγός. Για παράδειγμα, το σύστημα αναγνωρίζει αν ο οδηγός ή ο συνοδηγός δηλώσουν “I am cold” (κρυώνω) και ρυθμίζει αντίστοιχα μόνο τη θερμοκρασία εμπρός από τη θέση απ’ την οποία προήλθε η δήλωση, αφήνοντας αμετάβλητη τη θερμοκρασία στη διπλανή θέση.

Εκτός της πλοήγησης και του συστήματος κλιματισμού, με φωνητικές εντολές ελέγχονται το ραδιόφωνο και τα multimedia του συστήματος καθώς και το τηλέφωνο. Ειδικά για το τελευταίο, με επιλογή του On line Voice Control ο οδηγός μπορεί να υπαγορεύσει ένα μήνυμα το οποίο στη συνέχεια αποστέλλεται αυτόματα μέσω sms ή e-mail, με μόνη προϋπόθεση την on line σύνδεση.

Ο φωνητικός έλεγχος στο νέο Golf λειτουργεί στην αγγλική, γερμανική, γαλλική, ιταλική και ισπανική γλώσσα.

Νίκος Τσάδαρης