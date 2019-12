Αυτές είναι οι οδηγίες για ένα απολαυστικό χριστουγεννιάτικο ταξίδι

Τα μυστικά της σωστής φόρτωσης του αυτοκινήτου σας

Τα Χριστούγεννα είναι μια από τις πιο πολυσύχναστες περιόδους του χρόνου στους δρόμους, για τα 268 εκατομμύρια επιβατικά αυτοκίνητα, στην Ευρώπη. Ωστόσο, μια πρόσφατη έρευνα αποκαλύπτει ότι οι ευρωπαϊκές οικογένειες στην πραγματικότητα φοβούνται την οδήγηση κατά την εορταστική περίοδο, με το 60% να ισχυρίζεται ότι η φόρτωση του αυτοκινήτου για τα οικογενειακά ταξίδια και την επίσκεψη σε συγγενείς, τους προκαλεί άγχος.

Για το 40% των Ευρωπαίων που ταξιδεύουν για να επισκεφθούν 10 ή περισσότερα άτομα κατά τη διάρκεια των διακοπών, ο όγκος από τις βαλίτσες, τα τρόφιμα και τα δώρα που πρέπει να φορτωθούν στο αυτοκίνητο προκαλεί ανησυχία στους περισσότερους, σε βαθμό μάλιστα που το 23% εξ αυτών να προτιμά να ακυρώσει εντελώς τις Χριστουγεννιάτικες εξορμήσεις.

Προκειμένου να απομακρυνθεί το άγχος της φόρτωσης του αυτοκινήτου κατά την εορταστική περίοδο, η Nissan έχει συνεργαστεί με την ειδικό σε θέματα ταξιδιών και φόρτωσης αποσκευών, Kate Simon, συγγραφέα του φημισμένου βιβλίου «How To Pack for Any Trip» που εκδόθηκε από την Lonely Planet. Με τον ίδιο τρόπο που οι οικογενειακές παραδόσεις των Χριστουγέννων έχουν αλλάξει, το Qashqai έχει εξελιχθεί για να καλύψει τις ανάγκες των οδηγών του και να τους βοηθήσει να αξιοποιήσουν στο έπακρο τον ωφέλιμο χώρο του, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Το Ιαπωνικό SUV περιλαμβάνει καινοτόμα χαρακτηριστικά όπως το σύστημα Divide-N-Hide Cargo, το οποίο επιτρέπει την προσαρμογή των ραφιών και των διαχωριστικών στον χώρο των αποσκευών, προκειμένου να δημιουργηθεί περισσότερος χώρος.

Το πορτμπαγκάζ του μοντέλου διαθέτει έναν ευέλικτο χώρο φόρτωσης με χωρητικότητα 430 λίτρων που αυξάνεται στο εντυπωσιακό μέγεθος των 1.598 λίτρων, εφόσον αναδιπλωθούν οι πλάτες των πίσω καθισμάτων τύπου 60:40.

Δημιουργώντας ένα εύκολο στη χρήση οδηγό έξι βημάτων και αντλώντας έμπνευση από τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του πολύπλευρου σχεδιασμού του SUV, η Kate Simon προσφέρει στον χρήστη τον απόλυτο οδηγό φόρτωσης. Ο οδηγός καθορίζει ξεκάθαρα τη διαδικασία, από το σχεδιασμό του ταξιδιού στο σπίτι, μέχρι τα μυστικά εξοικονόμησης χρόνου, που κάνουν το ταξίδι λιγότερο αγχωτικό.

Ο συγκεκριμένος οδηγός μπορεί να βοηθήσει ακόμη και εκείνους που φορτώνουν μερικά από τα πιο δύσκολα αντικείμενα, με τους Ευρωπαίους να παραδέχονται ότι κουβαλούν από ενυδρεία ψαριών, σιδερώστρες, φουσκωτές βάρκες, μέχρι και πιάνο για τα γλέντια τους. Το αφαιρούμενο πάτωμα στον χώρο αποσκευών του Qashqai, που μπορεί να ανυψωθεί έως το χείλος της φόρτωσης, αποτελεί ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα του μοντέλου για εύκολη φόρτωση.

"Η προετοιμασία των Χριστουγέννων μπορεί να είναι αγχωτική και συχνά η ανάγκη να ταξιδέψουμε με γεμάτο το αυτοκίνητο, μπορεί να χειροτερεύσει τα πράγματα. Η φόρτωση για το οικογενειακό ταξίδι, με αναμνήσεις που θα μας συνοδεύουν για όλη μας τη ζωή, θα πρέπει να είναι μια διασκεδαστική δραστηριότητα για όλους, γι 'αυτό ενθουσιάστηκα και παρουσιάζουμε πώς ένα από τα πιο δημοφιλή οικογενειακά αυτοκίνητα μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση από το άγχος αυτών των Χριστουγέννων.

Οι οδηγίες, βήμα προς βήμα, έχουν ως εξής :

Πλήρεις δοκιμαστικές φορτώσεις του αυτοκινήτου (το 40% των Ευρωπαίων παραδέχονται ότι κάνουν δοκιμαστικές φορτώσεις, προκειμένου να μειώσουν το στρες του Χριστουγεννιάτικου ταξιδιού)

Γνωρίστε τις διαστάσεις του πορτμπαγκάζ σας για να αποφύγετε την φόρτωση μέχρι το ύψος του καθρέπτη

Μεγιστοποιήστε τον χώρο μέσα στις αποσκευές σας, αποθηκεύοντας όλα τα ρούχα σε στενά στρώματα και γεμίζοντας παπούτσια με κάλτσες και προϊόντα περιποίησης

Για Χριστουγεννιάτικα ταξίδια με πολλές στάσεις, φροντίστε για μια θήκη πραγμάτων που θα είναι κοινή, για κάθε προορισμό

Ψηλαφίστε ενδελεχώς για εύχρηστο κρυφό χώρο στο πορτμπαγκάζ

Φορτώστε τα αντικείμενα με σειρά προτεραιότητας.

Νίκος Τσάδαρης