Περιπέτεια στην Νορβηγία με το Ford Transit Custom Nugget

Κυνηγώντας το τελευταίο καλοκαιρινό φως

Λίγο πριν το λιγοστό φως της ημέρας παραχωρήσει τη θέση του στις ατελείωτες αρκτικές νύχτες, οι σύγχρονοι εξερευνητές James Forrest και Nic Hardy* ξεκινούν μία ακόμα περιπέτεια. Και συγκεκριμένα, ένα ταξίδι στο Trollveggen (ή Troll Wall), στην υψηλότερη κάθετη ανάβαση, που βρίσκεται στη Νορβηγία σε υψόμετρο 1.676 μ.

Το βίντεο καταγράφει τις περιπέτειές τους καθώς ξεκινούν από το Alesund. Κατόπιν επισκέπτονται μία δύσβατη παραλία στο Gødoya και διασχίζοντας τον Atlantic Ocean Road κατευθυνόμενοι προς το νησί Sekken, καταλήγουν στο Trollstiggen. Το μενού δραστηριοτήτων των πρωταγωνιστών μας περιλαμβάνει ορειβασία, βόλτα με καγιάκ, ποδηλασία και πεζοπορία εν μέσω εντυπωσιακών και απόκρημνων τοπίων με ανυπέρβλητο φόντο τα φιόρδ.

Πιστός σύντροφος σε αυτό το εγχείρημα είναι το Ford Transit Custom Nugget** που εκτελεί χρέη μεταφορικού μέσου και σπιτιού ταυτόχρονα, προσφέροντάς τους πολυτελή διαμονή πολλών αστέρων κατά τη νυχτερινή τους διαβίωση στη φύση.

Μεταξύ άλλων, οι εξερευνητές μας ανεβαίνουν σε μία πανέμορφη τοποθεσία από την οποία διακρίνονται τρεις διάσημες κορυφές που φέρουν τις ονομασίες Kongen (The King / Ο Βασιλιάς), Dronninga (The Queen / Η Βασίλισσα) και Bispen (The Bishop / Ο Επίσκοπος).

Πρόκειται για το πρώτο μιας σειράς επεισοδίων με τίτλο «Great Escapes», το καθένα από τα οποία ακολουθεί ανθρώπους που λατρεύουν την περιπέτεια και θέλουν να ταξιδεύουν σε ασυνήθιστα μέρη με συναρπαστικά τοπία, παρέα με lifestyle οχήματα.

*Ο James και η Nic πέρασαν το καλοκαίρι τους ανεβαίνοντας σε 282 Munros (βουνά με ύψος πάνω από 3.000 πόδια) στη Σκοτία, κάτι που αποτέλεσε για αυτούς μία μεγάλη πρόκληση. Αυτό το ταξίδι στη Νορβηγία έγινε με κίνητρο την αγάπη τους για το friluftsiv, δηλαδή τη ζωή στην ύπαιθρο και περιλαμβάνεται στο 16ο τεύχος του περιοδικού περιπέτειας “Sidetracked”, στο οποίο ο James περιγράφει τα ταξίδια με δικά του λόγια.

**Τροποποιημένο από την Westfalia, μία εταιρεία εξειδικευμένη στα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα που αποτελεί εταίρο της Ford, το Nugget έχει δική του κουζινούλα, καθιστικό, τραπεζαρία και χώρο για ύπνο στην προέκταση της οροφής.

Νίκος Τσάδαρης