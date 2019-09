Η Πόλη του Μονάχου και το BMW Group

Συνεργασία για καινοτόμα μετακίνηση μηδενικών ρύπων

Η Υπηρεσία Υγείας & Περιβάλλοντος της Πόλης του Μονάχου (LHM), το BMW Group και η πάροχος λύσεων carsharing, SHARE NOW, ενώνουν τις δυνάμεις τους για την προώθηση της καινοτόμας μετακίνησης στη Βαυαρική πρωτεύουσα. Μέσω ενός Μνημονίου Συνεργασίας (Memorandum of Understanding) που δημοσιεύτηκε στις 3 Σεπτεμβρίου στο Μόναχο, η LHM και το BMW Group πρόκειται να επεκτείνουν τη συνεργασία τους. Η πάροχος λύσεων Carsharing, SHARE NOW, που συγκροτήθηκε στις αρχές του 2019 στο πλαίσιο κοινοπραξίας του BMW Group με την Daimler AG, θα επεκτείνει σημαντικά τον ηλεκτρικό στόλο της στο πλαίσιο της συμφωνίας, ενώ συνολικά 200 BMW i3s θα διατίθενται για τους πελάτες της υπηρεσίας στους δρόμους του Μονάχου μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Τα μέτρα αυτά σχεδιάστηκαν για να επιταχύνουν τη μετάβαση στη βιώσιμη μετακίνηση που είναι ήδη σε εξέλιξη, σε μία προσπάθεια μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Μόναχο. Από πλευράς πόλης, η υπηρεσία δημοσίων έργων, Stadtwerke München, θα εγκαταστήσει συνολικά 550 σταθμούς φόρτισης, με 1.100 σημεία φόρτισης σε δημόσιους χώρους μέχρι το 2020. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 460 σταθμοί φόρτισης με 920 σημεία φόρτισης σε όλη την πόλη. Μέχρι 1.655 επιπλέον σημεία φόρτισης θα τοποθετηθούν σε κατοικημένα κτίρια, εμπορικές περιοχές και δημόσια πάρκα αυτοκινήτων μέχρι το τέλος του 2020. Επίσης, 400 ακόμα σημεία φόρτισης θα εγκατασταθούν σε δημόσιους χώρους από ιδιώτες προμηθευτές.

Με βάση αυτή τη συνεργασία, η πάροχος υπηρεσιών carsharing SHARE NOW θα αυξήσει το σημερινό ηλεκτρικό στόλο της που αποτελείται από 85 i3s στο Μόναχο, σε 200 οχήματα μέχρι το τέλος της χρονιάς, υπεδιπλασιάζοντας τον ηλεκτρικό στόλο της εταιρίας στν Βαυαρική πρωτεύουσα. Τα νέα οχήματα θα λανσαριστούν σταδιακά στο στόλο του Μονάχου. Ταυτόχρονα, τα 85 i3s που χρησιμοποιούνται μέχρι τώρα θα αντικατασταθούν από οχήματα τελευταίας γενιάς, με αυτονομία έως 260 χλμ.

Περισσότεροι από 100.000 πελάτες στη Βαυαρική πρωτεύουσα έχουν ήδη βιώσει την εμπειρία οδήγησης ενός ηλεκτρικού οχήματος. Μία έρευνα μεταξύ πελατών που πραγματοποιήθηκε από την εταιρία το 2018, ανέδειξε το ενδιαφέρον των πολιτών του Μονάχου για την ηλεκτροκίνηση. Βρέθηκε ότι το 79% όλων των χρηστών που συμμετείχαν στην έρευνα θα επέλεγαν ηλεκτρικό αυτοκίνητο αντί κάποιου με κινητήρα καύσης, εάν έπρεπε να διανύσουν την ίδια απόσταση. Η ισχυρή ζήτηση για κοινοχρησία ηλεκτρικών οχημάτων αντανακλάται επίσης στα 1.5 εκατομμύρια χιλιόμετρα που κάλυψαν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα της SHARE NOW, μόνο στο Μόναχο πέρσι.

Νίκος Τσάδαρης