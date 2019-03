Οι ασφαλιστικές εταιρείες παίρνουν πρωτοβουλίες για την οδική ασφάλεια

Η Interamerican προσεγγίζει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το ζήτημα του περιορισμού των τροχαίων ατυχημάτων και των συνεπειών τους, στο πλαίσιο της ασφαλιστικής αποστολής της «να συμβάλλει ώστε οι άνθρωποι να ζουν ασφαλέστερα, περισσότερο και καλύτερα».

Η εταιρεία, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες με στόχο την ενημέρωση/εκπαίδευση των πολιτών για τη βελτίωση της συμπεριφοράς κατά την οδήγηση και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας, καθώς επίσης για την έρευνα σε σχετικά δεδομένα και την αξιοποίηση της προηγμένης ψηφιακής τεχνολογίας και καινοτομίας.

Με αφορμή τη θεσμοθετημένη Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας (18-24 Μαρτίου), επισημαίνεται ιδιαίτερα η ουσιαστική συνεργασία με το Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας του Ε.Μ.Π.. Η συνεργασία, που ξεκίνησε το 2017, έχει αποδώσει από τον Δεκέμβριο του 2018 έως σήμερα, σειρά ενημερωτικής αρθρογραφίας για τη συμπεριφορά των οδηγών και τα μέτρα πρόληψης - προστασίας από τροχαία ατυχήματα, με σημαντικό αριθμό unique page views (www.nrso.ntua.gr).

Οι πρακτικές της εταιρείας για την οδική ασφάλεια ανταποκρίνονται άμεσα σε Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. (UN SDGs - «17 Στόχοι για να αλλάξουμε τον κόσμο») και ειδικότερα για την αντιμετώπιση κινδύνων, στον στόχο 3 «για καλή υγεία και ευημερία», 11 «για βιώσιμες πόλεις και κοινότητες» και 17 «για συνεργασίες».

Παράλληλα, το Research Center εργάζεται σε ερευνητικό επίπεδο, καταγράφοντας διεθνείς τάσεις και δεδομένα για τις εξελίξεις στην τεχνολογία των αυτοκινήτων σε συνδυασμό με την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής, που συνεπάγονται μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και του υψηλού κόστους σε ανθρώπινες ζωές, υγεία και οικονομία. Προς αυτή την κατεύθυνση, η εταιρεία έχει στραφεί αποφασιστικά προς μια νέα αντίληψη προϊοντικής και τιμολογιακής πολιτικής, πιο αντικειμενικής και δίκαιης. Η Anytime είναι έτοιμη να επιβραβεύσει, με νέο πρόγραμμα προσεχώς, τις επιδόσεις έξυπνης και ασφαλούς οδήγησης (pay how you drive), ενώ διαθέτει και τα πρωτοποριακά προγράμματα “Buy the Mile” για μικρότερη - οικονομικότερη χρήση αυτοκινήτου, που ως κίνητρο έμμεσα περιορίζει και τις πιθανότητες για ατυχήματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας του Ε.Μ.Π. (NTUA Road Safety Observatory), που επεξεργάζεται δεδομένα της ΕΛ.ΣΤΑΤ., κατά το 2018 οι θάνατοι από τροχαία ατυχήματα στην Ελλάδα παρουσίασαν σημαντική μείωση, για δεύτερη διαδοχική χρονιά, κατά 5,6% σε σύγκριση με το 2017. Η μείωση αυτή μπορεί να αποδοθεί τόσο στην επιρροή της οικονομικής κρίσης όσο και στην κατασκευή και χρήση 500 χιλιομέτρων νέων και αναβαθμισμένων αυτοκινητοδρόμων σε θέσεις εθνικών οδών που είχαν υψηλά ποσοστά θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων. Την τελευταία δεκαετία, η χώρα μας παρουσιάζει τη μεγαλύτερη βελτίωση στην οδική ασφάλεια εντός των χωρών της Ε.Ε. με μείωση των θανάτων κατά 56% και των σοβαρών τραυματισμών κατά 60%.

Πίνακας Βασικών Στοιχείων Τροχαίων Ατυχημάτων

(Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας Ε.Μ.Π.)

2008-2018 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2018/2008 Τραυματισμοί από τροχαία 15.083 14.789 15.032 13.849 12.398 12.109 11.690 11.440 11.318 10.848 10.740 -29% Θάνατοι από τροχαία 1.553 1.456 1.258 1.141 988 879 795 793 824 731 690 -56% Σοβαροί τραυματισμοί 1.872 1.676 1.709 1.626 1.399 1.212 1.016 999 879 706 748 -60% Ελαφροί τραυματισμοί 17.138 16.965 17.399 15.633 14.241 13.963 13.548 13.097 12.946 12.565 12.243 -29% Στόλος οχημάτων 7.729 7.911 8.062 8.087 8.070 8.035 8.048 8.076 8.173 8.263 8.407 9% Θάνατοι ανά εκατομμύριο οχημάτων 201 184 156 141 122 109 99 98 101 88 83 -59% Παραβιάσεις ορίου ταχύτητας 349.417 330.186 263.382 238.033 186.675 178.816 156.982 173.476 176.592 214.132 237.687 -32% Παραβίαση οδήγησης υπό την επίδραση οινοπνεύματος 47.257 45.901 38.033 34.992 30.707 30.853 29.597 29.191 33.192 33.620 35.099 -26% Παραβίαση χρήσης ζώνης ασφαλείας 86.353 77.274 49.703 37.120 33.722 35.478 34.526 29.611 34.831 32.500 31.395 -64% Παραβίαση χρήσης κράνους 94.530 78.453 51.526 47.250 47.736 58.122 54.354 52.783 63.971 60.142 51.903 -45%

* Τα στοιχεία 2018 προέρχονται από προσωρινά δεδομένα.

Νίκος Τσάδαρης