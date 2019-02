Nissan Kicks Surf, το όχημα ενός surfer

Ένα αυτοκίνητο σχεδιασμένο για όσους αναζητούν το τέλειο κύμα

Εμπνευσμένο από τους πρωτοπόρους surfers, το Nissan Kicks Surf είναι ένα αυτοκίνητο σχεδιασμένο για όσους αναζητούν το τέλειο κύμα. Βασισμένο στο βραβευμένο compact crossover Nissan Kicks, το Kicks Surf είναι εφοδιασμένο με ράγες αλουμινίου στην οροφή για τη μεταφορά των ιστιοσανίδων, ειδικό χώρο αποθήκευσης για τις στολές και τα αξεσουάρ του surfing, «αποδυτήριο» και ένα φορητό ντους. Το αυτοκίνητο διαθέτει και ένα αδιάβροχο περικάρπιο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έξυπνο κλειδί για το ανοιγοκλείσιμο των θυρών του αυτοκινήτου !

Για να αναπτύξουν το Surf Kicks, οι σχεδιαστές του satellite design studio της μάρκας στη Λατινική Αμερική, συζήτησαν με τους αδελφούς Alejo και Santiago Muniz, πρωταθλητές του surfing, που αγωνίζονται για τη Βραζιλία και την Αργεντινή αντίστοιχα και τους ρώτησαν ποια χαρακτηριστικά θα επιθυμούσαν να έχει το ιδανικό όχημα ενός surfer.

Ο σχεδιασμός του πρωτότυπου μοντέλου αντλεί έμπνευση από τις διάσημες παραλίες της Λατινικής Αμερικής. Το Kicks Surf ξεχωρίζει για το μοναδικό γαλάζιο χρώμα του, σε συνδυασμό με τις κίτρινο-πράσινες αποχρώσεις και τα γραφικά που αντιπροσωπεύουν τα κύματα των ωκεανών. Στο εσωτερικό, λεπτομέρειες όπως οι μπλε ραφές, συμπληρώνουν το σύνολο με τον καλύτερο τρόπο.

Το Kicks, το πρώτο παγκόσμιο μοντέλο της Ιαπωνικής μάρκας που λανσαρίστηκε στη Λατινική Αμερική, έχει γίνει ένα από τα κορυφαία αυτοκίνητα της Αμερικανικής ηπείρου. Έχει κατακτήσει το βραβείο "SUV της Χρονιάς 2017" της Παναμερικανικής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων Αυτοκινήτου και του "Καλύτερου SUV της Χρονιάς", από το περιοδικό Car and Driver της Βραζιλίας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, του απονεμήθηκε ο τίτλος "Compact CUV of Texas" και "Best Value", στο Texas Truck Rodeo του 2018.

Νίκος Τσάδαρης