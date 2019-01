Fiat 500: Το Design Icon των μεγάλων ρεκόρ

Ένα από τα δημοφιλέστερα αυτοκίνητα στην Ευρώπη

Αποτελεί ένα από τα δημοφιλέστερα αυτοκίνητα στην Ευρώπη, αλλά και ένα πραγματικό Design Icon. Το Fiat 500 έχει κατακτήσει με το στιλ και το χαρακτήρα του τον κόσμο του αυτοκινήτου και δεν σταματά να σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.

Το σύγχρονο Fiat 500 κατάφερε να αποτελέσει την πλέον επιτυχημένη αναβίωση ενός αυτοκινήτου από το παρελθόν και δημιούργησε μία νέα σχολή σχεδιασμού. Απόλυτα εναρμονισμένο με τις σύγχρονες ανάγκες μεταφέρει στο σήμερα το «άρωμα» και τον ρομαντισμό μιας άλλης εποχής.

Η εμπορική του πορεία ξεπέρασε κάθε προσδοκία, με το 500 να αποτελεί ένα από τα πιο ελκυστικά μοντέλα για το κοινό της Ευρώπης. Το 2018 δεν αποτέλεσε εξαίρεση, με το 500 να κάνει ευτυχισμένους 194.000 νέους κατόχους, σπάζοντας ακόμα ένα ρεκόρ πωλήσεων.

Το Fiat 500, 11 χρόνια μετά την πρώτη του παρουσίαση έχει πετύχει:

- Να κάνει ρεκόρ πωλήσεων το 2018 με 194.000 μονάδες, επιτυγχάνοντας παράλληλα και το 2ο μεγαλύτερο μερίδιο πωλήσεων (15%) στην ιστορία του.

- Να κατακτήσει τον τίτλο Car Of The Year to 2008, καθώς και δεκάδες βραβείων μέχρι σήμερα.

- Να είναι πρώτο σε πωλήσεις στην κατηγορία του σε 11 αγορές στην Ευρώπη, καθώς και μέσα στην πρώτη 3αδα σε ακόμα 4 αγορές.

- Να παρουσιάσει περισσότερες από 30 ειδικές εκδόσεις με μοναδικό χαρακτήρα.

- Να αποτελεί το πιο παγκόσμιο αυτοκίνητο της Fiat, αφού πωλείται σε περισσότερες από 100 χώρες σε όλο τον κόσμο, ενώ το 80% των πωλήσεων γίνονται εκτός Ιταλίας.

- Να ξεπεράσει τα 2.110.000 πωλήσεις από το 2007 μέχρι σήμερα.

- Να αποτελέσει τη βάση για το νέο Abarth 595, την αναβίωση ενός θρυλικού μοντέλου που συνδυάζει το στιλ με τις υψηλές επιδόσεις.