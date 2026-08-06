Europa League: Η πρώτη μονομαχία του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ στον Γ’ προκριματικό γύρο

0

Αν οι Θεσσαλονικείς αποκλείσουν τους Βέλγους, θα αντιμετωπίσουν στα play off τον ηττημένο του ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας-Καϊράτ

Βάσεις πρόκρισης για τα play off του Europa League θέλει να βάλει ο ΠΑΟΚ το βράδυ της Πέμπτης (20:45, OPEN) υποδεχόμενος την Άντερλεχτ στο πρώτο παιχνίδι για τον Γ’ προκριματικό γύρο του Europa League.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» αναζητά ένα σκορ ασφαλείας, το οποίο θα του… ανοίξει τον δρόμο για την επίτευξη του στόχου του, εν όψει του δεύτερου «ραντεβού» των δύο ομάδων, την προσεχή Πέμπτη (13/8), στο Βέλγιο.

Ο ΠΑΟΚ έφτασε στον Γ’ προκριματικό γύρο του Europa League αποκλείοντας, μετά από δύο νίκες, την Ντινάμο Κιέβου (2-3 και 2-0, εκτός και εντός έδρας, αντίστοιχα), ενώ η Άντερλεχτ άφησε πίσω της τη σουηδική Χάμαρμπι (1-1 και 3-1, εκτός και εντός έδρας αντίστοιχα).

Εφόσον ο ΠΑΟΚ αποκλείσει τους Βέλγους θα αντιμετωπίσει στα play off του Europa League τον ηττημένο του ζευγαριού (από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League), Λέφσκι Σόφιας-Καϊράτ.

Αν δεν καταφέρει να περάσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ, θα παίξει στα play off του Conference League με την Μπραν ή τον Απόλλωνα Λεμεσού (οι Κύπριοι νίκησαν με 1-0 στον πρώτο αγώνα στη Νορβηγία), ενώ ως γνωστόν αν περάσει και αποκλειστεί από τη Λέφσκι Σόφιας ή την Καϊράτ, θα έχει εξασφαλισμένη θέση στη League Phase του Conference League.

Σημαντικό για τον Αλέσιο Λίσι αποτελεί πως μπορεί να υπολογίζει στα πλάνα του τον Άντριγια Ζίβκοβιτς. Ο Σέρβος επιθετικός ένιωσε ενοχλήσεις στο πόδι στην προπόνηση της Τρίτης (4/8), το πρόβλημα του, ωστόσο, αποδείχτηκε πως δεν είναι κάτι ανησυχητικό και αναμένεται να έχει θέση στο βασικό σχήμα για το ματς.

Διαιτητής της αναμέτρησης ορίστηκε ο Ισπανός, Χουάν Μαρτίνεζ Μουνουέρα, ο οποίος θα έχει ως βοηθούς τούς συμπατριώτες του, Ντιέγκο Μπαρμπέρο και Μιγκέλ Μαρτίνεζ. Τέταρτος θα είναι ο επίσης Ισπανός Ματέο Μπουσκέτς Φερέρ, ενώ στο VAR θα βρεθούν οι Χαβιέρ Ιγκλέσιας και Χουάν Σαντάνα.