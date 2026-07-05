Η Βαλένθια αποχαιρέτησε τον Μοντέρο: «Καλύφθηκε όλο το ποσό της ρήτρας αποδέσμευσής του»

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Ανοίγει ο δρόμος για την οριστικοποίηση της μεταγραφής του στον Ολυμπιακό

Ο Ζαν Μοντέρο αποτελεί κι επίσημα παρελθόν από τη Βαλένθια, με την ισπανική ομάδα να αναφέρει ότι καλύφθηκε ολόκληρο το ποσό για τη ρήτρα που του επέτρεπε να τερματίσει το συμβόλαιο του, με τον εκρηκτικό Δομινικανό γκαρντ να ανακοινώνεται προσεχώς από τον Ολυμπιακό.

Η ισπανική ομάδα αναφέρει ενδεικτικά:

«Ο γκαρντ από τη Δομινικανή Δημοκρατία, Ζαν Μοντέρο, αποχώρησε από τη Βαλένθια Μπάσκετ μετά την καταβολή του πλήρους ποσού της ρήτρας αποδέσμευσης που προβλεπόταν στο συμβόλαιό του, ολοκληρώνοντας έτσι τη θητεία του στον Σύλλογό μας έπειτα από δύο σεζόν, κατά τις οποίες συνέβαλε στην κατάκτηση των τίτλων του πρωταθλήματος (Endesa League) και του Σούπερ Καπ (Endesa Super Cup)».

¡Mucha suerte, @jeanmontero03! 🧡 Cas 👉 Jean Montero se desvincula de Valencia Baskethttps://t.co/hYsQ4xaLff Val 👉 Jean Montero es desvincula de Valencia Baskethttps://t.co/jyMQmSVAws Eng 👉 Jean Montero parts ways with Valencia Baskethttps://t.co/RZiGxGP0B6 pic.twitter.com/gU5bYpwTbl — Valencia Basket Club (@valenciabasket) July 5, 2026

Στη φετινή EuroLeague ο 22χρονος είχε 14.4 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4.8 ασίστ κατά μέσο όρο και οδήγησε τη Βαλένθια μέχρι το Final Four του ΟΑΚΑ (πρώτο στην ιστορία της) αποκλείοντας στα playoffs των Παναθηναϊκό, με ανατροπή από το 0-2.

Παράλληλα, στους τελικούς του ισπανικού πρωταθλήματος πήρε… φωτιά, καθώς σε τέσσερα παιχνίδια απέναντι στην Μπαρτσελόνα είχε κατά μέσο όρο 23.8 πόντους, 4.5 ριμπάουντ, 5.4 ασίστ και 30.3 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.