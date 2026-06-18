Συναγερμός στο Μουντιάλ 2026: Ανθρωποκυνηγητό της αστυνομίας για τον ένοπλο του Κάνσας που πυροβόλησε και οπαδούς

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Ένα άτομο σκοτώθηκε και τέσσερα τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις

Η αστυνομία συνέχιζε μέχρι και την Πέμπτη (18/6) τις έρευνες για τον εντοπισμό ενός άνδρα, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για μια σειρά ένοπλων επιθέσεων σε αυτοκινητοδρόμους του Κάνσας Σίτι, μεταξύ των οποίων και η επίθεση εναντίον οδηγού της Uber που μετέφερε φιλάθλους στον αγώνα Αργεντινή–Αλγερία για το Παγκόσμιο Κύπελλο το βράδυ της Τρίτης (16/6).

Οι πυροβολισμοί, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη, εκτυλίχθηκαν μέσα σε χρονικό διάστημα περίπου 30 λεπτών κατά μήκος των διαπολιτειακών αυτοκινητοδρόμων Interstate 670 και Interstate 70, με την αστυνομία να καλείται να επέμβει σε πολλαπλά σημεία σε ολόκληρη την πόλη.

Μια ομάδα φιλάθλων της Αργεντινής δήλωσε στην αργεντίνικη εφημερίδα La Nacion ότι δέχθηκε πυροβολισμούς ενώ επέβαινε σε όχημα της Uber καθ’ οδόν προς το γήπεδο. «Το αυτοκίνητο βρισκόταν εν κινήσει, ένα άλλο όχημα το πλησίασε και πυροβόλησε δύο φορές εναντίον του», ανέφερε ένας από τους φιλάθλους.

Ο επιβάτης είπε ότι αμέσως μετά ο οδηγός ακινητοποίησε το όχημα και τότε αντιλήφθηκαν ότι είχε τραυματιστεί.«Πάτησε φρένο και είδα το πόδι του. Ο άνθρωπος είχε μια τρύπα από τη σφαίρα», είπε ο φίλαθλος. «Καλέσαμε την αστυνομία. Ήταν φρικτό».

Οι αρχές διευκρίνισαν ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη πως η επίθεση συνδεόταν με τον συγκεκριμένο αγώνα ή με τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η αστυνομία ταυτοποίησε τον ύποπτο ως τον 22χρονο Όσκαρ Σάντσες-Μουνιόζ, προειδοποιώντας ότι θα πρέπει να θεωρείται οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος.

Λίγο μετά τους πυροβολισμούς, αστυνομικοί εντόπισαν τα ίχνη του υπόπτου σε κατοικία στην κοντινή πόλη Ιντιπέντενς, στην πολιτεία του Μιζούρι, γεγονός που οδήγησε σε πολύωρη αστυνομική πολιορκία του σπιτιού. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο εσωτερικό της κατοικίας και όταν οι αστυνομικοί μπήκαν αργότερα στο κτίριο, διαπίστωσαν ότι δεν βρισκόταν κανείς μέσα, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Βρισκόμαστε πολύ κοντά στα ίχνη αυτού του ατόμου και θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα συλληφθεί το συντομότερο δυνατό», δήλωσε η αρχηγός της αστυνομίας του Κάνσας Σίτι, Στέισι Γκρέιβς, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν μόλις δέκα ημέρες μετά από άλλο περιστατικό με πυροβολισμούς, κατά το οποίο εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά, σε απόσταση περίπου τεσσάρων μιλίων από τη βάση της εθνικής ομάδας της Αγγλίας στο Κάνσας Σίτι για το Παγκόσμιο Κύπελλο.