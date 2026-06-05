Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε τον Ιραόλα στην τεχνική της ηγεσία

0

Υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2028

Ο πρώην προπονητής της Μπόρνμουθ, Αντόνι Ιραόλα, αναλαμβάνει κι επίσημα πλέον την τεχνική ηγεσία της Λίβερπουλ, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο συνεργασίας, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη (4/6) ο σύλλογος της Premier League.

«Δεν χρειάζονται πολλά για να σε προσελκύσει η Λίβερπουλ. Η Λίβερπουλ είναι η Λίβερπουλ», δήλωσε ο Ισπανός τεχνικός στην επίσημη ανακοίνωση του συλλόγου.

«Προφανώς η ατμόσφαιρα, οι φίλαθλοι, ο ίδιος ο σύλλογος, οι ποδοσφαιριστές, η δυνατότητα να προπονήσω παίκτες κορυφαίου επιπέδου και η ευκαιρία να διεκδικήσω τίτλους είναι στοιχεία που κάνουν αυτή τη θέση εξαιρετικά ελκυστική.

Πιστεύω πως δύσκολα μπορεί κανείς να βρει κάτι πιο ελκυστικό από αυτό. Είναι πραγματικά σπάνιο. Γι’ αυτό είμαι πολύ ενθουσιασμένος που ξεκινώ αυτή τη νέα πρόκληση» τόνισε ο Βάσκος τεχνικός λίγο μετά τις υπογραφές.