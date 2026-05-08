Euroleague play off: Η Βαλένθια νίκησε ξανά στο ΟΑΚΑ τον Παναθηναϊκό και ισοφάρισε την σειρά σε 2-2

Η ισπανική ομάδα επικράτησε με 89-86 και όλα υα κριθούν σε πέμπτο ματς στην έδρα της

Αυτή τη φορά ο Παναθηναϊκός έβγαλε από το δεύτερο ημίχρονο την αμυντική ένταση που του έλειψε στο προηγούμενο παιχνίδι, αλλά του έλειψαν στα κρίσιμα σημεία τα μεγάλα μακρινά σουτ που θα του επέτρεπαν την ανατροπή και πλέον η πρόκριση στο φάιναλ φορ της Αθήνας θα κριθεί στη Βαλένθια (12/5).

Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν 86-89 στο Telekom Center Athens από τις «νυχτερίδες» στο Game 4 των πλέι οφ της Euroleague, με τους Ισπανούς να απαντούν στις δύο πρώτες νίκες του Παναθηναϊκού επί ισπανικού εδάφους και να στέλνουν πίσω στο «σπίτι» τους τη σειρά.

Τα δεκάλεπτα: 15-26, 37-44, 56-60, 86-89