Πέρασε στον τελικό του Champions League η Άρσεναλ

Νίκησε με 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης στο Λονδίνο

Το γκολ του Σάκα στο 45ο λεπτό έφερε την Άρσεναλ στον τελικό του Champions League για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Η ομάδα του Αρτέτα επικράτησε με 1-0 της Ατλέτικο Μαδρίτης στο Λονδίνο και σε συνδυασμό με την ισοπαλία 1-1 στην Ισπανία πήρε την πρόκριση.

Πλέον οι κανονιέρηδες περιμένουν ποια από τις Παρί Σεν Ζερμέν ή Μπάγερν Μονάχου (η γαλλική ομάδα είχε επικρατήσει με 5-4 στον πρώτο αγώνα στο Παρίσι) θα αντιμετωπίσουν στον τελικό για να διεκδικήσουν το τρόπαιο.

Ο τελικό θα γίνει στο γήπεδο «Πούσκας Αρένα» της Βουδαπέστης στην Ουγγαρία στις 30 Μαΐου.