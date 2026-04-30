Euroleague play off: Μια νίκη μακριά από το Final 4 ο Ολυμπιακός που «διέλυσε» την Μονακό

Οι ερυθρόλευκοι επιβλήθηκαν με 94-64 στο ΣΕΦ

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα... βάλθηκαν να τρελάνουν τους φιλάθλους τους, με τη μία φαντασμαγορική φάση να διαδέχεται την άλλη, στο Game 2 με τη Μονακό στο ΣΕΦ. Το 2-0 του Ολυμπιακού στη σειρά των πλέι οφ της Euroleague, ήρθε με 94-64, μπροστά στον πρόεδρο της διοργάνωσης Ντέγιαν Μποντιρόγκα, αλλά και τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Νόβακ Τζόκοβιτς που δεν απολάμβαναν μόνο το υπερθέαμα στο παρκέ, αλλά κουνιόντουσαν στα courtseats, στον ρυθμό των ιαχών των «ερυθρόλευκων» φιλάθλων, με το ΣΕΦ να... σείεται!

Οι παίκτες της Μονακό μπήκαν με πίστη για το “ break”, το έβλεπες στα μάτια τους, στο 1ο δεκάλεπτο. Αυτή την υπεροψία, θα την τιμωρούσε όμως ο Ολυμπιακός, με κυριαρχικό μπάσκετ και επιμέρους σκορ 31-8 στο 2ο, για το +28 στο ημίχρονο (59-31).

Με 15/38 τρίποντα (6/30 οι Μονεγάσκοι) και με 14 περισσότερα ριμπάουντ! Με τον Βεζένκοφ να έχει 21 πόντους με 5/8 τρίποντα σε 21 λεπτά, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Τον Φουρνιέ να μοιράζει επτά ασίστ, κυρίως στον Ντόντα Χολ που κάρφωνε ξανά και ξανά. Ο Γάλλος ΝΒΑερ πέτυχε 16 πόντους με 4/7 τρίποντα. Ο Ουόκαπ με 10 πόντους (3/6 τρίποντα) και 4 ασίστ ξαναβρήκε τις επιθετικές -πλην των δεδομένων αμυντικών- αρετές του. Πίτερς, Παπανικολάου σταθερές αξίες, ο ΜακΚίσικ μπήκε και έδωσε 11 πόντους σε 10 λεπτά.

Η Μονακό που έχασε με την έναρξη τον Ντάνιελ Τάις, όταν ο Γερμανός σέντερ τραυματίστηκε στο δάχτυλο του χεριού, έδειχνε.. χαμένη στο 2ο δεκάλεπτο. Και ήταν... αφού ο Ολυμπιακός ήταν ασταμάτητος! Όταν έχασε και τον Μάικ Τζέιμς 8’’ πριν το ημίχρονο, με δύο διαδοχικές τεχνικές ποινές η ομάδα του Πριγκιπάτου, δεν υπήρχε καμία ελπίδα πια για την ομάδα του Μανου Μαρκοισβίλι. Πρώτος σκόρερ των φιλοξενούμενων αναδείχτηκε ο Κεβάριους Χέιζ με 11 πόντους.

Το 3ο ραντεβού, την Τρίτη (5/5, 20:45) ανάμεσα στις δύο ομάδες στο Μονακό... ίσως να είναι και το τελευταίο, αφού ο φετινός Ολυμπιακός δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης...

Εκτός έμεινε ο Τάισον Ουόρντ λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Τη θέση του πήρε ο Φρανκ Νιλικίνα.

Ο πρόεδρος της Euroleague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, παρέδωσε το βραβείο του MVP στον Σάσα Βεζένκοφ πριν από το τζάμπολ.

Εκτός από τον σούπερ σταρ των Μπακς Γιάννη Αντετοκούνμπο, στο ΣΕΦ ήταν και ο συμπαίκτης του στα «Ελάφια» Κάιλ Κούζμα. Μία ακόμη φορά, τον Ολυμπιακό παρακολούθησε δια ζώσης ο Σέρβος τενίστας Νόβακ Τζόκοβιτς, αλλά και ο τεχνικός του Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, καθώς και ο Ντανιέλ Ποντένσε.

Ο αγώνας

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με τους Ουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ, ενώ στην αρχική πεντάδα της Μονακό ήταν οι Τζέιμς, Νέντοβιτς, Ντιάλο, Μπλόσομγκεϊμ και Τάις. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 5-0, από Μιλουτίνοφ και τρίποντο του Ουόκαπ, ενώ στην επόμενη φάση τραυματίστηκε στο δάχτυλο του χεριού ο Τάις, έδειχνε να πονά πολύ και ζήτησε αλλαγή, τρέχοντας προς τ’ αποδυτήρια. Τη θέση του πήρε στο «5» ο Χέιζ, με τον βασικό σέντερ της Μονακό να μην ξαναγωνίζεται. Ο Μιλουτίνοφ έκανε λίγο αργότερα και 2ο φάουλ, για να περάσει στο παρκέ ο Ταϊρίκ Τζόουνς για τον Ολυμπιακό. Για ν’ ακολουθήσει... ρεσιτάλ τριπόντων από τον Ολυμπιακό με 6/11 στο 1ο δεκάλεπτο εκ των οποίων τα τρία σημείωσε ο Σάσα Βεζένκοφ (3/5) και τα δύο ο Τόμας Ουόκαπ (2/3). Ο Bεζένκοφ είχε και 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και διέλυε τ’ αμυντικά συστήματα του Μανού Μαρκοισβίλι. Όμως μετά το +7 των «ερυθρόλευκων» (18-11), η Μονακό απάντησε με τέσσερα τρίποντα, δύο από τον Άλφα Ντιαλό και από ένα των Οκόμπο, Τζέιμς, για να προσπεράσει (19-20). Ο Βεζένκοφ δεν... ανησύχησε, ξαναπήρε τ’ όπλο του και ο Ολυμπιακός βρέθηκε στο +5 (28-23) στο 10ο λεπτό. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα τέλειωσαν χωρίς λάθος την 1η περίοδο, ενώ οι Μονεγάσκοι (Ντιαλό 8, Τζέιμς και Χέιζ από 5) μετρούσαν 3.

Τους Τζόσεφ, Νιλικίνα, Φουρνιέ, Πίτερς και Τζόουνς ξεκίνησε ο Μπαρτζώκας στη 2η περίοδο. Και με το... καλημέρα αυτής, ο Νιλικίνα έκανε ένα μεγαλοπρεπές κόψιμο στον Μάικ Τζέιμς. Γρήγορα, ο Μπαρτζώκας αντικατέστησε τον Τζόουνς με τον Ντόντα Χολ. Οι δύο ομάδες δεν είχαν βρει σκορ στα 2 πρώτα λεπτά. Τον Ολυμπιακό... ξεκόλλησε ο Εβάν Φουρνιέ με τρίποντο (31-23). Και με τον Βεζένκοφ να μην χρειάζεται να επιστρέψει στο παρκέ σε ολόκληρο το 2ο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός... πάτησε γκάζι κι άφησε τον Μάικς Τζέιμς και την παρέα του να τον... ψάχνουν. Πρώτα, Πίτερς, Χολ και Φουρνιέ έδωσαν διαφορά 10 πόντων (35-25), ο Κόρει Τζόσεφ ήταν ξανά, όπως και στον πρώτο αγώνα θετικός. Αυτός έκανε το 41-27. Και το υπόλοιπο διάστημα έως το ημίχρονο θα εξελισσόταν σε πάρτυ για τον Ολυμπιακό. Μπροστά πρόεδρο της Euroleague Nτέγιαν Μποντορόγκα, στον σούπερ σταρ των Μπακς Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον συμπαίκτη του στα «Ελάφια» Κάιλ Κούζμα, αλλά και τον Σέρβο τενίστα Νόβακ Τζόκοβιτς, ο Ολυμπιακός ήταν... υπερηχητικός. Ο Φουρνιέ όταν δεν έβαζε τρίποντα, έδινε ασίστ στον Χολ με τον Αμερικανό να καρφώνει ξανά και ξανά. Μόλις 8 πόντους πέτυχε η Μονακό σ’ αυτό το 2ο δεκάλεπτο. Και το... χειρότερο για εκείνους, ήταν ότι 8’’ πριν το ημίχρονο, αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές ο σούπερ σταρ τους Μάικ Τζέιμς. Εκνευρισμένος έκανε χειρονομίες προς τους διαιτητές παίρνοντας τον δρόμο προς τ’ αποδυτήρια. Και όταν το α΄ μέρος ολοκληρώθηκε ο ηλεκτρονικός πίνακας έδειχνε διαφορά με +28 για τον Ολυμπιακό (59-31).

Χωρίς Τζέιμς και Τάις, η Μονακό των οκτώ πλέον παικτών δεν είχε πιθανότητες να κοιτάξει κατάματα τον πρώτο στην κανονική περίοδο Ολυμπιακό. Οι παίκτες του Μπαρτζώκα χαλάρωσαν, με αποτέλεσμα το επιμέρους σκορ 13-22 υπέρ των Μονεγάσκων στην 3η περίοδο. Βεζένκοφ και Παπανικολάου ανέβαζαν το σκορ για τους Πειραιώτες, την ώρα που Οκόμπο, Μπλόσομγκεϊμ και Χέιζ πάλευαν για την... αξιοπρέπεια των φιλοξενούμενων. Η έναρξη της 4ης περιόδου, παρά τη... χαλάρωση, θα έβρισκε τον Ολυμπιακό στο +18 (72-53). Τυπική διαδικασία η 4η περίοδος, με τον ΜακΚίσικ να κάνει με τρίποντο το 82-59... και στο τέλος, ο ηλεκτρονικός πίνακας να γράφει 94-64.

Διαιτητές: Πουκλ (Σλοβενία), Κορτές (Ισπανία), Καρντούμ (Κροατία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 10 (3), Νιλικίνα, Βεζένκοφ 21 (5), Παπανικολάου 6 (2), Ντόρσεϊ 2, Πίτερς 7, Μιλουτίνοβ 4, Τζόσεφ 5, Χολ 7, ΜακΚίσικ 11 (1), Τζόουνς 5 (3 ριμπάουντ), Φουρνιέ 16 (4)

ΜΟΝΑΚΟ (Μανουτσάρ Μαρκοισβίλι): Οκόμπο 9 (1), Μπλόσομγκεϊμ 9 (1), Τάις, Ντιάλο 10 (2), Χέιζ 11, Τάρπεϊ 2, Μπεγκαρίν 2, Νέντοβιτς 4, Στραζέλ 10 (1), Τζέιμς 7 (1).

Τα δεκάλεπτα: 28-23, 59-31, 72-53, 94-64