Γιοβάνοβιτς: Δεν θα αλλάξω τώρα ως προπονητής τον τρόπο σκέψης μου

0

Μασούρας: «Θα δω το Μουντιάλ για να κατανοήσω τι νοοτροπία πρέπει να έχεις σαν ομάδα»

Για τον επόμενο στόχο της Εθνικής Ελλάδας στο Nations League μετά τον αποκλεισμό της απ’ τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου το προσεχές καλοκαίρι, αλλά και το γεγονός ότι ο ίδιος δεν σκοπεύει να αλλάξει ως προπονητής τον τρόπο σκέψης του, μίλησε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αυριανού (31/3, 20:00) φιλικού αγώνα με την Ουγγαρία στη Βουδαπέστη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ομοσπονδιακός τεχνικός, Ιβάν Γιοβάνοβιτς:

-Για τον επόμενο στόχο της Εθνικής:

«Ο πραγματικός στόχος είναι η επόμενη διοργάνωση που έχουμε μπροστά μας, το Nations League. Γιατί πλέον είμαστε στο Α’ γκρουπ, είναι τελείως διαφορετικές οι απαιτήσεις. Σίγουρα οι εμπειρίες από τα παιχνίδια που θα έχουμε το φθινόπωρο θα βοηθήσουν πάρα πολύ την ομάδα αναφορικά με τον επόμενο στόχο: τα προκριματικά για το Euro. Στα φιλικά του Μαρτίου και του Ιουνίου βασικός στόχος είναι να τα χρησιμοποιήσουμε βάζοντας την ομάδα που θα παίξει τα παιχνίδια του Nations League για τον στόχο μας εκεί. Να μην ξεχνάμε ότι έχει αλλάξει το μοντέλο, θα παίξουμε 4 παιχνίδια σε μια διακοπή. Είναι φυσιολογικό και με βάση τη δυναμικότητα του αντιπάλου ότι πρέπει να έχουμε μεγάλο ρόστερ για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις. Από τα ματς του Μαρτίου και του Ιουνίου θα προετοιμαστούμε για τις υποχρεώσεις του φθινοπώρου. Λογικό είναι ότι θα μας δημιουργήσει ακόμη περισσότερες δυνατότητες για τον επόμενο στόχο: τα προκριματικά του ΕURO».

-Για το πώς βιώνει τη διαδικασία ωρίμανσης της ομάδας:

«Όλη αυτή η διαδικασία, από την αρχή πριν ενάμιση χρόνο, οι αλλαγές στο ρόστερ είναι τεράστιες. Και όσον αφορά τον αριθμό νέων παικτών που έχουν μπει και σίγουρα χρειάζονται παιχνίδια και εμπειρία. Και με τους στόχους που έχουμε και με το πώς λειτουργεί μια εθνική ομάδα. Να δημιουργήσουμε μια ταυτότητα που θα μας βοηθήσει στη συνέχεια. Είναι ευχάριστη διαδικασία, αλλά σίγουρα έχει και παράπλευρα θέματα που μόνο μέσα από τα παιχνίδια μπορούμε να διορθώνουμε. Έγιναν αλλαγές και μας χρειάζεται σίγουρα χρόνος και παιχνίδια για να συνεχίσουμε μια προσπάθεια που δεν μας έδωσε αποτελέσματα στα προκριματικά του Μουντιάλ, αλλά επειδή είναι νέα γενιά, είμαι σίγουρος ότι με βάση τη διάθεση και το ταλέντο που έχουν τα παιδιά μπορεί να μας δώσει πράγματα στο μέλλον».

-Για το αν χρειάζεται να βάλει περισσότερη κυνικότητα:

«Θα έλεγα ότι δεν ήταν κυνισμός που μας έλειψε. Κάναμε κάποια λάθη σε μια εβδομάδα που ήταν πολύ σοβαρά και μέσα σε μια εβδομάδα αποκλειστήκαμε. Το να αλλάξουμε φιλοσοφία θα πρέπει πρωτίστως να αλλάξω τρόπο σκέψης αναφορικά με το τι θέλω να κάνω με την Εθνική με βάση το υλικό που έχουμε. Τρόπο παιχνιδιού ενδεχομένως μπορεί να αλλάξουμε ανάλογα με τον αντίπαλο, στο ποδόσφαιρο πάντα σκεφτόμουν ως προπονητής ξέρω πάντα ότι το πιο δύσκολο πράγμα είναι να έχεις τον τρόπο να μπορείς να επιτεθείς ορθά και αυτό το στοιχείο πάντα το στήριζα.

Εμείς ως ομάδα σίγουρα πάντα υπάρχει η λογική ότι σε μερικά ματς μπορούσαμε να παίξουμε διαφορετικά, ναι μπορούσαμε. Και σε παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας μπορούμε. Η ιδέα μας είναι να μπορούμε να δημιουργήσουμε, ώστε να εξαρτιόμαστε από το δικό μας παιχνίδι. Σαν προπονητής δεν θα αλλάξω τώρα τρόπο σκέψης όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Έχει λίγο παραπάνω ρίσκο, αλλά έχουμε παίκτες που μπορούν να το υποστηρίξουν».

-Για τις αλλαγές που έχουν γίνει στο δυναμικό της Εθνικής Ομάδας:

«Η αλήθεια είναι ότι έχουμε γενικώς ένα αρκετά μεγάλο γκρουπ που είχαν κληθεί σε όλα τα παιχνίδια και σε αρκετά παιχνίδια είχαμε κάνει κλήσεις παικτών για διάφορους λόγους. Για να καλέσουμε κάποιον σίγουρα αξίζει και σαν προπονητής κρίνω ότι μπορεί να μας δώσει κάποιες λύσεις σε κάποιες θέσεις. Και τώρα υπήρχαν παιδιά που θα μπορούσα να έχω καλέσει, άλλοι είχαν τραυματισμούς, άλλοι δεν είχαν παιχνίδια. Εγώ πάντα πρέπει να σκέφτομαι και πιο νωρίς για διαφορετικές λύσεις γιατί έχουμε πολλά νέα παιδιά στην ομάδα και αυτό έχει τεράστιο ενδιαφέρον και για τις άλλες ομάδες. Μπορεί να υπάρχουν μεταγραφές και εκεί μπορεί να μην έχουν τον ίδιο χρόνο συμμετοχής. Υπάρχουν ιδιαίτερα θέματα, πραγματικά έχουμε ταλαντούχο και πολύ νέο γκρουπ. Όλες αυτές οι εμπειρίες με τα ματς της Εθνικής είναι διαφορετικές για αυτούς. Ως προπονητής βλέπεις ένα διάστημα πέρα από το φυσιολογικό ώστε να έχουμε κάποιες έτοιμες λύσεις. Όλοι περιμένουν αποτελέσματα, ανεξάρτητα από το ποιος αγωνίζεται».

-Για την επιστροφή του Ηρακλή στη Super League:

«Ως άνθρωπος που πέρασε όλη του τη ζωή στον Ηρακλή είμαι πολύ χαρούμενος. Όλα αυτά τα χρόνια που ταλαιπωρήθηκε ήταν κρίμα και για τον Ηρακλή και για τη Θεσσαλονίκη και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι διαφορετική ομάδα και εύχομαι να παραμείνει για πολλά χρόνια στην πρώτη κατηγορία”.

Για τα διαφορετικά πράγματα που περιμένει από τους ποδοσφαιριστές: “Το είχα τονίσει και μετά το προηγούμενο ματς και πριν, ο στόχος μου πάντα ήταν πλέον να κάνουμε παιχνίδια επειδή είχαμε μια εξαιρετική πορεία στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας και από τα μπαράζ ανεβήκαμε στο πρώτο. Αυτό αλλάζει πολλά. Η Εθνική ήταν πολλά χρόνια στο τρίτο γκρουπ και τα παιχνίδια δεν είχαν τόσο μεγάλη πρόκληση.

Σε αυτή τη διαδικασία μεγαλώσαμε λίγο γρήγορα. Διαφορετικοί αντίπαλοι. Και στόχος μου είναι να είμαστε προετοιμασμένοι και για διαφορετικά στιλ ποδοσφαίρου για να τεστάρουμε τον εαυτό μας. Το παιχνίδι με την Παραγουάη ήταν πολύ χρήσιμο, με τις εμπειρίες που αποκομίσαμε από μια ομάδα με διαφορετικό στιλ. Η Ουγγαρία είναι μια πολύ καλή ομάδα, έχει έναν προπονητή πολλά χρόνια, έπαιξε διαφορετικά πρόσφατα σε σχέση με το τελευταίο διάστημα. Αλλάζει τρόπο παιχνιδιού, που για εμάς είναι πρόκληση γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα να δουλεύουμε πολύ στη λεπτομέρεια. Για να μπορούμε να ελέγχουμε εμείς τον ρυθμό του παιχνιδιού.

Με την Παραγουάη εμείς είχαμε την μπάλα, αλλά δεν ελέγχαμε τον ρυθμό γιατί δεν μπορούσαμε να είμαστε άμεσοι προς την εστία του αντιπάλου. Στα παιχνίδια το φθινόπωρο θα το αντιμετωπίσουμε αυτό. Μέσα από αυτά τα παιχνίδια βρίσκουμε κάποιες αδυναμίες και είναι εμπειρίες που μπορεί να είναι πολύ χρήσιμες για εμάς. Είναι παιδιά συγκεντρωμένα, έχουν στόχους με την Εθνική και στο επίπεδο που είμαστε δυσκολεύει το πράγμα και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να είμαστε ανταγωνιστικοί».

-Για την Εθνική Ελπίδων:

«Υπάρχει ένα πολύ καλό γκρουπ, με πολύ καλό προπονητή. Είναι ένα σημαντικό παιχνίδι, δεν θα είναι εύκολο. Ελπίζω να τα καταφέρουν γιατί είναι σημαντικό και για τη συνέχεια στα προκριματικά και για την Εθνική στο μέλλον».

Ο Γιώργος Μασούρας εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας ενόψει του αυριανού (31/3, 20:00) φιλικού αγώνα της «γαλανόλευκης» με την Ουγγαρία στη Βουδαπέστη, τονίζοντας πως θέλει να δει πολύ προσεκτικά όλο το Παγκόσμιο Κύπελλο το καλοκαίρι, προκειμένου να κατανοήσει τη νοοτροπία που χρειάζεται να έχει μία ομάδα για να αγωνιστεί σε μία τέτοια μεγάλη διοργάνωση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μασούρας:

-Για το γεγονός ότι είναι πλέον υπαρχηγός:

«Αυτά είναι και λίγο τυπικά. Είμαι υπερήφανος να βρίσκομαι σε αυτή τη θέση. Να βρίσκομαι πολλά χρόνια, να με τιμούν οι συμπαίκτες μου. Τα θεωρώ εντελώς τυπικά. Όλα έχουν να κάνουν με το πώς μπορείς να μεταδώσεις τις εμπειρίες σου στα νέα παιδιά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.

Σε ότι αφορά τα φιλικά ματς, πάντα θέλουμε να κερδίζουμε, αλλά θεωρώ ότι και εγώ και όλοι μας έχει μεγαλύτερη σημασία το πώς θα κερδίσουμε. Να ολοκληρώσουμε την ταυτότητά μας σαν ομάδα γιατί αυτό έχει μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, όχι μια πρόσκαιρη νίκη».

-Για το πόσο δύσκολο είναι να διαχειριστούν ματς χωρίς στόχους:

«Σίγουρα μετά από κάθε αποκλεισμό είναι δύσκολα. Δεν έχουμε χρόνο να κοιτάξουμε πίσω, το έχουμε πει όλοι. Κάθε αποτυχία ξεκινάει μια νέα προσπάθεια. Είμαστε όλοι εδώ από την πρώτη μέρα να τη στηρίξουμε. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε».

-Για το γεγονός ότι οι Έλληνες διεθνείς δεν θα πάνε στο Μουντιάλ και πώς το βιώνουν:

«Δυστυχώς το έχω ξαναζήσει οπότε έχω κακή εμπειρία. Αυτό που σκέφτομαι είναι ότι προφανώς θέλω να δω το Μουντιάλ για να κατανοήσω τι νοοτροπία πρέπει να έχεις ως ομάδα. Στόχος μου και όλων των παιδιών που είμαστε στην ίδια φουρνιά είναι να καταφέρουμε να μη ζήσουν οι επόμενοι κάτι αντίστοιχο. Να είμαστε στις μεγάλες διοργανώσεις, να το απολαύσει το κοινό και να είμαστε υπερήφανοι για την Εθνική μας Ομάδα».