Champions League: Ο Μαριάνι θα «σφυρίξει» στο κρίσιμο ματς Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν

Ο Ιταλός διαιτητής ήταν στην επική νίκη και πρόκριση του ΟΣΦΠ απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ

Η αρμόδια επιτροπή της UEFA, όρισε τον Ιταλό διαιτητή, Μαουρίτσιο Μαριάνι, προκειμένου να διευθύνει την κρίσιμη αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Λεβερκούζεν, που θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη (18/1) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», για την 7η αγωνιστική της League Phase στο Champions League.

Ο 43χρονος elite διατητής «σφύριξε» προ τριετίας το ντέρμπι ΑΕΚ-Ολυμπιακός (1-3) για την Super League, αλλά και στην νίκη-πρόκριση των «ερυθρολεύκων» επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ, στους «16» του Conference League, που υπήρξε η αρχή για την εκπληκτική πορεία μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου, τον Μάιο του 2024.

Βοηθοί του Μαριάνι, θα είναι οι Ντανιέλε Μπιντόνι και Στέφανο Αλάσιο, 4ος διαιτητής ο Ματέο Μαρκέτι, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Μάρκο Ντι Μπέλο και Λούκα Παϊρέτο.