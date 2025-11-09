Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πήρε θέση υπέρ του Αταμάν: «Όταν ο καθένας ζήτησε αυτά που ζήτησε, τα πήρε εντός δευτερολέπτων καλό θα είναι να δείχνουν και εντός παρκέ την αξία τους»

0

Αιχμές προς τους παίκτες του Παναθηναϊκού

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τα «έχωσε» δημόσια στους παίκτες του Παναθηναϊκού κάνοντας λόγο για αλαζονεία και αδιαφορία από πλευράς τους, ενώ έστειλε μήνυμα στήριξης στον Εργκίν Αταμάν.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός σε μακροσκελή ανάρτησή σε instagram story, ύψωσε ασπίδα στήριξης στον Αταμάν, έκανε λόγο για γκίνια στους τραυματισμούς των ψηλών γράφοντας ότι «θα πάρουμε όσα 5άρια χρειαστεί» και τα… έχωσε σε παίκτες -δίχως να τους ονοματίζει-.

«Ο καθένας είναι υπό των περιστάσεων είτε από αλαζονεία είτε από αδιαφορία είτε από εγωισμό είτε είτε. Όταν ο καθένας ψηλός, κοντός ή και μεσαίος ζήτησε αυτά που ζήτησε, είτε σε λεφτά είτε σε συνθήκες, τα πήρε εντός δευτερολέπτων καλό θα είναι να δείχνουν και εντός παρκέ την αξία τους», ανέφερε συγκεκριμένα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ρίχνοντας ξεκάθαρες σπόντες.

Μάλιστα, «φωτογραφίζοντας», τον Κέντρικ Ναν και τον Τι Τζέι Σόρτς, ο κ. Γιαννακόπουλος γράφει για τον πρώτο «από εσένα περιμένω να έχεις την αφοσίωση, ψυχραιμία και ταπεινότητα ανάγκης απόδειξης στα νούμερα ότι είσαι ο βασιλιάς» και για τον δεύτερο «από εσένα περιμένω να καταλάβεις ότι ήρθες στον μεγαλύτερο σύλλογο της Ευρώπης υπό τις οδηγίες ενός κορυφαίου προπονητή… άκου τον… ξέρει αυτός» παίρνοντας σαφώς θέση υπέρ του Αταμάν.

Ολόκληρο το μήνυμά του Δ. Γιαννακόπουλου:

«Bρίσκοντας χρόνο να διαβάσω το τι λέγεται από Παναθηναϊκούς στο διαδίκτυο… Βλέπω να στοχοποιείται ένας άνθρωπος που ακόμα δεν έχει δει την ομάδα του να παίζει πλήρης ή έστω κοντά σε αυτό.

Έχουμε την γκίνια να τραυματίζονται όλα τα πεντάρια (θα πάρουμε όμως όσα χρειαστεί).

Έχοντας τους καλύτερους κοντούς στην Ευρώπη ώστε να παίζει πάντα αυτός που είναι σε μέρα, αντί να ασχολούνται με το πώς θα παίξουν ΚΑΙ για τους ψηλούς κοιτάει ο καθένας την πάρτη του και την γκρίνια του.

Ο καθένας είναι υπό των περιστάσεων είτε από αλαζονεία είτε από αδιαφορία είτε από εγωισμό είτε είτε…

Όταν ο καθένας ψηλός, κοντός ή και μεσαίος ζήτησε αυτά που ζήτησε, είτε σε λεφτά είτε σε συνθήκες, τα πήρε εντός δευτερολέπτων καλό θα είναι να δείχνουν και εντός παρκέ την αξία τους.

Όσο για τον φίλαθλο οπαδό που λέει ότι λέει και δεν έχει δει πλήρη την ομάδα, μήπως εκείνος την έχει δει πλήρη;

In #AMANAMAITRUST

Από εσένα περιμένω να έχεις την αφοσίωση ψυχραιμία και την ταπεινότητα ανάγκης απόδειξης στα νούμερα ότι είσαι ο βασιλιάς.

Από εσένα περιμένω να καταλάβεις ότι ήρθες στον μεγαλύτερο σύλλογο της Ευρώπης υπό τις οδηγίες ενός κορυφαίου προπονητή… άκου τον… ξέρεις αυτός.

ΚΟΣΜΟΣ – ΟΜΑΔΑ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ».