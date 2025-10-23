Europa League: Ο ΠΑΟ ψάχνει ένα «μεγάλο» αποτέλεσμα στο Ρότερνταμ – Άλλαξε η ώρα του αγώνα με τη Φέγενορντ

0

Δύσκολη αποστολή κόντρα στην πρωτοπόρο του ολλανδικού πρωταθλήματος

Όσο ιδανικά ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός την πορεία του στη League Phase του Europa League με το εμφατικό 4-1 στη Βέρνη επί της Γιουνγκ Μπόις το βράδυ της 25ης Σεπτεμβρίου, τόσο απογοητευτικά κατάφερε να... ακυρώσει εκείνη τη νίκη, μετά την εντός έδρας ήττα-σοκ απ’ τους Γκόου Αχέντ Ιγκλς στις 2 Οκτωβρίου (1-2 στο ΟΑΚΑ).

Και πλέον είναι ξανά στο σημείο που βρισκόταν πριν από περίπου ένα μήνα, έχοντας εκτός των άλλων μία πάρα πολύ δύσκολη και «μεγάλη» αποστολή το απόγευμα της Πέμπτης (17:30/ANT1, Cosmote Sport 3) στο «De Kuip» του Ρότερνταμ απέναντι στην πρωτοπόρο και κυριαρχική στην εφετινή Eredivisie, Φέγενορντ.

Σε μία πολύ σκληρή έδρα κι απέναντι σε μία ομάδα, η οποία στην Ολλανδία θυμίζει φέτος «πολυβόλο» (νίκησε 7-0 προ ημερών την Χέρακλες), αλλά στο Europa League έχει ήδη δύο ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια, ο Παναθηναϊκός ψάχνει άλλο ένα «μεγάλο» αποτέλεσμα για να μπορέσει να κάνει άλλο ένα βήμα προς την πρόκριση στα νοκ-άουτ.

Με 3.000 φίλους του στο πλευρό του στις εξέδρες του «De Kuip» κι ένα 24ωρο πριν μπει στην «εποχή Ράφα Μπενίτεθ» με την πρόσληψη του Ισπανού τεχνικού, ο Παναθηναϊκός αναζητά ένα θετικό αποτέλεσμα, που θα του ξαναδώσει ώθηση για τη συνέχεια.

Στο τελευταίο παιχνίδι του στον «πράσινο» πάγκο, ο Χρήστος Κόντης αναμένεται να κάνει αρκετές αλλαγές στο βασικό σχήμα, έχοντας πλέον στη διάθεσή του και δεύτερο φορ εκτός απ’ τον Κάρολ Σφιντέρσκι, τον Μίλος Πάντοβιτς, ο οποίος πήρε τη θέση του «λαβωμένου» Σίριλ Ντέσερς στην ευρωπαϊκή λίστα για τα επόμενα τρία παιχνίδια των «πράσινων» στη League Phase του Europa League.

Κάτω απ’ τα δοκάρια αναμένεται να ξεκινήσει ο Λαφόν με τους Κώτσιρα, Κυριακόπουλο στα άκρα της άμυνας, τους Πάλμερ-Μπράουν και Τουμπά στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο και τους Τσιριβέγια, Τσέριν στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Δεξιά θα ξεκινήσει ο Τετέ, αριστερά αναμένεται να επανέλθει στο βασικό σχήμα ο Φίλιπ Τζούριτσιτς, ενώ ο Τάσος Μπακασέτας αναμένεται να παίξει πίσω απ’ τον Σφιντέρσκι. Θέση στο βασικό σχήμα διεκδικεί κι ο Βισέντε Ταμπόρδα, μαζί με τον Ανάς Ζαρουρί.

Εκτός έχει μείνει ο Φακούντο Πελίστρι, που παρέμεινε στην Αθήνα μαζί με τον Ρενάτο Σάντσες και συνεχίζουν το πρόγραμμά τους, ενώ δεν ταξίδεψαν στο Ρότερνταμ και οι Γεντβάι, Μαντσίνι, Γερεμέγεφ που είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας.

Αναλυτικά την αποστολή του Παναθηναϊκού στη Βέρνη για τον αγώνα της Πέμπτης (23/10) με τη Φέγενορντ συγκροτούν οι:

-Τερματοφύλακες: Λαφόν, Ντραγκόφσκι, Κότσαρης.

-Αμυντικοί: Καλάμπρια, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Κυριακόπουλος, Φικάι, Λάβδας, Σκαρλατίδης (οι τρεις τελευταίοι είναι μέλη της List B).

-Μέσοι: Τσιριβέγια, Σιώπης, Μπακασέτας, Τσέριν, Ταμπόρδα, Τζούριτσιτς.

-Επιθετικοί: Ζαρουρί, Τετέ, Σφιντέρσκι, Πάντοβιτς.

Αλλαγή ώρας στο ματς

Όπως αποφάσισε η UEFA έπειτα από σχετικό αίτημα των ολλανδικών αρχών, το παιχνίδι αντί για τις 19:45 θα ξεκινήσει στις 17:30 Ελλάδος, διότι αναμένεται μία πολύ μεγάλη καταιγίδα στην ευρύτερη περιοχή, που θα έθετε εν αμφιβόλω τη διεξαγωγή του ματς.

Αναλυτικά η επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός αναφέρει:

«Με απόφαση της η UEFA ενημέρωσε αργά το βράδυ της Τετάρτης ότι έπειτα από σχετικό αίτημα των ολλανδικών αρχών, ώρα έναρξης του αγώνα Φέγενορντ-Παναθηναϊκός στις 23 Οκτωβρίου ορίζεται στις 16:30 (τοπική ώρα). Το αίτημα προέκυψε λόγω της μετεωρολογικής πρόβλεψης που αναφέρει έντονα καιρικά φαινόμενα στο Ρότερνταμ από τις 7 μ.μ. της Πέμπτης».