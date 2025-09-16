Στα μπουζούκια γιόρτασε η Εθνική ομάδα μπάσκετ την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

0

Oι χοροί των Αντετοκούνμπο-Σπανούλη και το τραγούδι του Λαρεντζάκη

Η Εθνική μας ομάδα γιόρτασε το χάλκινο μετάλλιο στο νυχτερινό κέντρο «Ποσειδώνιο» όπου εμφανίζεται ο Θοδωρής Φέρρης, το οποίο άνοιξε ειδικά για την «επίσημη αγαπημένη», αφού Δευτέρα δεν λειτουργεί συνήθως, και η διοίκηση έκανε εξαίρεση για να φιλοξενήσει τους θριαμβευτές.

Ο Λαρεντζάκης πήρε το μικρόφωνο από τον Θοδωρή Φέρρη και αποφάσισε να κάνει κάτι που θα γραφτεί στην ιστορία, καθώς άλλαξε τους στίχους του ιστορικού «με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη, τον Φιλίππου και τ’ άλλα παιδιά…», σε «με τον Γιάννη, τον Λαρεντζάκη, τον Σλούκα και τ’ άλλα παιδιά».

Όπως ήταν φυσικό, ο παίκτης του Ολυμπιακού έζησε την αποθέωση τόσο από τους συμπαίκτες του, όσο και από ολόκληρο το μαγαζί.

Εκτός από το τραγούδι του Λάρι, είχαμε και τον χορό του Βασίλη Σπανούλη με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη, με τους τρεις να δείχνουν πως διαθέτουν και χορευτικές ικανότητες.

Η ομάδα αφιέρωσε το γνωστό τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα «Που’ σαι Θανάση», στον Θανάση Αντετοκούνμπο, με τον Βασίλη Σπανούλη να τον ραίνει με λουλούδια.

Όλη η εθνική μπάσκετ πήγε στα μπουζούκια να γλεντήσει το χάλκινο μετάλλιο pic.twitter.com/e2cq9pUBko — Ειρήνη A🍉 (@blublu21_) September 15, 2025

Το γλέντι κράτησε μέχρι τα ξημερώματα, με τους παίκτες να ξεφαντώνουν στο έπακρο.

Απουσίαζαν μόνο οι παίκτες του Παναθηναϊκού, οι οποίοι αναχώρησαν για την Αυστραλία ενόψει του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Η απουσία τους, ωστόσο, δεν επηρέασε καθόλου την ένταση και τη χαρά του γλεντιού.

