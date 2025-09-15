Υπό τους ήχους του «Final Countdown» αφίχθη η Εθνική Ελλάδας στο «Ελ. Βενιζέλος»

0

Με τα χάλκινα μετάλλια στο στήθος τους οι παίκτες

Μετά την εξαιρετική τους πορεία στο Ευρωμπάσκετ 2025, οι παίκτες της Εθνικής μπάσκετ της Ελλάδας επέστρεψαν στη χώρα μας από τη Ρίγα της Λετονίας, φορώντας με υπερηφάνεια τα χάλκινα μετάλλια που κατέκτησαν, μετά τη νίκη επί της Φινλανδίας στον μικρό τελικό της διοργάνωσης.

Η άφιξή τους στην Αθήνα συνοδεύτηκε από θερμή υποδοχή, καθώς όσοι βρέθηκαν στο αεροδρόμιο τους αποθέωσαν για την ιστορική τους επιτυχία.

Οι παίκτες της Εθνικής εμφανίστηκαν με τα μετάλλια στο στήθος και υπό τους ήχους του «Final Countdown».

Η γαλανόλευκη αποστολή έφτασε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» το μεσημέρι της Δευτέρας, με την υποδοχή να περιλαμβάνει λουλούδια και θερμά χειροκροτήματα από τον κόσμο. Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού είχε προετοιμάσει ειδικά αναμνηστικά για να τιμήσει τους παίκτες και να τους ευχαριστήσει για την προσφορά τους στον ελληνικό αθλητισμό.

Τα αναμνηστικά αυτά έχουν τη μορφή κλαδιού ελιάς, συμβολίζοντας την ειρήνη, τη νίκη και την τιμή, και αποτελούν μια ιδιαίτερη αναγνώριση για το μεγάλο επίτευγμα της Εθνικής μας ομάδας στο Eurobasket. Η επιστροφή τους στη χώρα μας δεν είναι μόνο μια γιορτή για τον αθλητισμό, αλλά και μια στιγμή που ενώνει τους Έλληνες γύρω από την υπερηφάνεια και τη συλλογική χαρά.