Ευρωμπάσκετ 2025: Ατσάλινη η Ελλάδα νίκησε την Λιθουανία και πέρασε στα ημιτελικά

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επιβλήθηκε με 87-76

Μια Ελλάδα από...ατσάλι νίκησε την Λιθουανία στην Ρίγα της Λετονίας με 87-76 και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ 2025, όπου θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή (12/9, 21:00) την Τουρκία.

Η πανηγυρική πρόκριση σε ημιτελικά Ευρωμπάσκετ ήρθε μετά από 16 χρόνια(!) για την Ελλάδα!

Η Εθνική είχε το πάνω χέρι στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, έπαιξε κατά διαστήματα κυρίαρχο μπάσκετ, με τον Τολιόπουλο να κάνει ματσάρα, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να παίρνει… παραμάζωμα τους Λιθουανούς και τον Παπανικολάου να συνεχίζει τις μεγάλες εμφανίσεις στο τουρνουά!

Το ματς

Οι δύο προπονητές ξεκίνησαν το παιχνίδι με τον Μήτογλου πάνω στον Βαλαντσιούνας και τον Μπλάζεβιτς στον Αντετοκούνμπο, με τη Λιθουανία να μπαίνει δυνατά και να τρέχει σερί 7-0. Η Εθνική έμεινε για σχεδόν τρία λεπτά χωρίς καλάθι, πριν ο Γιάννης σκοράρει από μέση απόσταση. Οι Λιθουανοί σε κάθε επίθεση ακουμπούσαν την μπάλα στον Βαλαντσιούνας, με τον Μήτογλου να δυσκολεύεται στο μαρκάρισμά του.

Η Ελλάδα μπήκε αγχωμένα, χωρίς αποστάσεις στο παρκέ, κάνοντας το χειρότερο δυνατό ξεκίνημα και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Παρ’ όλα αυτά, βρήκε ρυθμό, ισορρόπησε με τα τρίποντα των Μήτογλου και Ντόρσεϊ, ενώ ο Γιάννης ολοκλήρωσε θεαματικά τη φάση με εντυπωσιακό κάρφωμα, κερδίζοντας και φάουλ για το 18-19 στο 8’, με τη συμπληρωματική βολή.

Η ελληνική ομάδα μάζεψε γρήγορα τη διαφορά χάρη στις αμυντικές προσαρμογές της, ωστόσο έκανε αρκετά αχρείαστα φάουλ και έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ με 19-24, έχοντας μόνο τρεις ασίστ για τέσσερα λάθη και τον Κώστα Αντετοκούνμπο να δίνει τρομερή βοήθεια στα μετόπισθεν στο τέλος του δεκαλέπτου!

Τα γκαρντ της Εθνικής έβγαλαν άμυνες, ενώ στην επίθεση η ομάδα λειτούργησε εξαιρετικά. Ο Τολιόπουλος σημείωσε 9 πόντους με 3/4 τρίποντα σε λιγότερο από πέντε λεπτά, ενώ ο Σλούκας σκόραρε για το +11 της Ελλάδας (24-35, 14’).

Η «γαλανόλευκη» κυκλοφορούσε υποδειγματικά την μπάλα, βρίσκοντας πάντα τον ελεύθερο παίκτη, ενώ στην άμυνα είχε άψογες αλληλοκαλύψεις, box out και κοψίματα, παρουσιάζοντας συνολικά άρτια εικόνα. Παρ’ όλα αυτά, οι Λιθουανοί αντέδρασαν άμεσα και με επιμέρους 4-14 μείωσαν σε 38-39, χάρη στο τρίποντο του Βελίτσκα. Η απάντηση ήρθε με άριστη αντίδραση μετά το τάιμ άουτ του Σπανούλη αφού ένα σερί 5-0 έφερε την Εθνική στο +6 και το ημίχρονο έκλεισε στο 38-44.

Ο Γιάννης φορτώθηκε με τρίτο φάουλ στις αρχές της τρίτης περιόδου, αλλά παρέμεινε στο παρκέ και ήταν εκείνος που διαμόρφωσε το 41-51 στο 24’, από τη γραμμή των βολών, ξεπερνώντας γρήγορα το κακό ξεκίνημα των πρώτων τριών λεπτών. Η Ελλάδα έβγαλε σκληράδα και αυτοπεποίθηση στην άμυνα, ενώ ο Παπανικολάου ευστόχησε σε τρίποντο για το 45-58 στο 27’, βάζοντας το γήπεδο σε… σίγαση! Ο αρχηγός το έκανε ξανά (55-69, 32’) και η Εθνική κράτησε το προβάδισμα ως το φινάλε παρά την πίεση των Λιθουανών, πανηγυρίζοντας τη νίκη με 76-87 που την έστειλε στα ημιτελικά απέναντι στην Τουρκία.

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (Ριμάντας Κουρτινάιτις): Μπλάζεβιτς 4, Νορμάντας 5, Βελίτσκα 12 (3), Ραντζεβίτσιους 10 (1), Σεντεκέρσκις 3 (1), Τουμπέλις 1, Μπιρούτις, Βαλαντσιούνας 24, Γκιεντράιτις 7 (1), Σαργκιούνας 4, Σιρβίντις 6 (2)

ΕΛΛΑΔΑ (Βασίλης Σπανούλης): Ντόρσεϊ 6 (1), Τολιόπουλος 17 (3), Σλούκας 11 (1), Καλαϊτζάκης 2, Παπανικολάου 8 (2), Σαμοντούροβ 5 (1), Αντετοκούνμπο Γ. 29, Αντετοκούνμπο Κ. 4, Μήτογλου 5 (1)

Τα δεκάλεπτα: 19-24, 38-44, 52-64, 76-87

Πηγή: gazzetta