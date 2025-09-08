Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Πάρτι για την Δανία με την «αδιάβαστη» Εθνική του Γιοβάνοβιτς

0

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ηττήθηκε με 3-0 στο Καραϊσκάκη

Η Δανία «προσγείωσε» πολύ... απότομα την «αδιάβαστη» Ελλάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και με μία πολύ καθαρή κι εύκολη νίκη με 3-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης» -χάρις στα γκολ των Ντάμσγκααρντ (32'), Κρίστενσεν (62') και Χόιλουντ (81') - πάτησε στην κορυφή του 3ου ομίλου της προκριματικής φάσης του Μουντιάλ 2026.

Μαζί με τους Δανούς είναι πλέον στο «ρετιρέ» του ομίλου και η Σκωτία (4 βαθμοί), η οποία την ίδια ώρα πέρασε απ' τη Λευκορωσία με το άνετο 2-0 και πλέον η «γαλανόλευκη» ομάδα -που έπεσε στην 3η θέση της βαθμολογίας- θα πάει στις 9 Οκτωβρίου στη Γλασκώβη για έναν πρόωρο «τελικό» με τους Σκωτσέζους, προκειμένου να μην χάσει την επαφή της με τις δύο πρώτες θέσεις.

Μεγάλο μερίδιο ευθύνης, πάντως, για την εικόνα που παρουσίασε η Εθνική Ελλάδος έχει ο προπονητής, που δεν κατάλαβε την αξία του αντιπάλου και επιχείρησε να παίξει ανοιχτά για να τους... χτυπήσει στα ίσια και τελικά αποδείχθηκε ότι έκανε τεράστιο λάθος.

Το ματς

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς επέλεξε να χρίσει βασικό τον Κωνσταντέλια στη μία και μοναδική αλλαγή του σε σχέση με τη Λευκορωσία. Εκτός αρχικού σχήματος τέθηκε ο αρχηγός Μπακασέτας. Η αρχική διάταξη της Ελλάδας για το παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 απέναντι στη Δανία: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Τσιμίκα, Κουλιεράκη, Μαυροπάνο κα Βαγιαννίδη. Στο κέντρο οι Ζαφείρης και Κουρμπέλης, Τζόλης και Καρέτσας στα 2 άκρα, ο Κωνσταντέλιας ως δεκάρι και ο Παυλίδης φορ.

Ο προπονητής των Δανών, Μπράιαν Ρίμερ, επέλεξε τους δικούς του «εκλεκτούς» έντεκα για την αναμέτρηση και παρέταξε την ομάδα του με σύστημα 4-3-3. Βασικός χρίστηκε ο 19χρονος Φρόχολντ στο κέντρο για τους Δανούς ενώ στον πάγκο βρέθηκε ο Ντόλμπεργκ που απέναντι στη Σκωτία είχε ξεκινήσει μαζί με τον Μπιέρεθ στην κορυφή της επίθεσης. Η διάταξη των Δανών: Σμάιχελ στο τέρμα, άμυνα με Μέλε, Κρίστενσεν, Άντερσεν και Ρ. Κρίστενσεν, άξονας με Χιούμλαντ και τους Φρόχολντ και Χόιμπιεργκ, άκρα με Ντάμσγκααρντ και Όλσεν και φορ ο Μπιέρεθ.

Απανωτά λάθη και... 0-1

Η Ελλάδα ξεκίνησε το παιχνίδι πρεσάροντας αισθητά. Οι Δανοί έβγαλαν αντίδραση, πήγαν να αξιοποιήσουν λανθασμένες μεταβιβάσεις προς τα πίσω και την εστία του Τζολάκη αλλά δίχως να βγάλουν σουτ, ωστόσο έδειχναν ανταγωνιστικοί στον αγώνα.

Στο 15' ήρθε ένα σουτ του Τζόλη που πέρασε έξω. Στο 22' ο Βαγιαννίδης έδιωξε με δύναμη τη μπάλα σε ένα επικίνδυνο γύρισμα των Δανών. Στο 25' ο Κουλιεράκης έκοψε το σουτ του Φρόχολντ. Στο 27' ο Καρέτσας έκανε κίνηση προς τα μέσα, πήγε και για το σουτ αλλά κόπηκε. Στο 30' ο Φρόχολντ έφτασε κοντά στο 1-0 έπειτα από λάθος στο κέντρο και το σουτ του πήγε πολύ λίγο έξω.

Στο 32ο λεπτό ήρθε το 0-1. Ο Κουρμπέλης πήγε να κάνει ντρίμπλα εκτός περιοχής, ο Ντάμσγκααρντ πήρε τη μπάλα και με δεξί σουτ και αφού απέφυγε τον διεθνή μέσο, σούταρε στην αριστερή γωνία του Τζολάκη για το 0-1. Ήταν ένα εξαιρετικό γκολ. Στο 42' ο Μέλε είχε σουτ που έπιασε ο Τζολάκης. Στο 45+ ο Τζολάκης έκανε φοβερή απόκρουση με το πόδι στο φάουλ του Χόιμπεργκ και ενώ η μπάλα βρήκε πάνω στον Κουλιεράκη και άλλαξε πορεία. Το σκορ στο πρώτο 45λεπτο έκλεισε στο 0-1 και ενώ οι Δανοί ήταν ανώτεροι της Ελλάδας στο πιο μεγάλο σκέλος του.

Πάρτι στο β' από τους Δανούς

Ο Γιοβάνοβιτς έβαλε τους έμπειρους παίκτες του στο 2ο μέρος αλλά η Δανία άντεξε και έκανε το 0-3

Στην επανάληψη ο ομοσπονδιακός τεχνικός έβαλε στο 46' και τον Μπακασέτα αλλά και τον Μασούρα στέλνοντας στον πάγκο τους Καρέτσα και Κωνσταντέλια. Ήθελε να ποντάρει πάνω στην εμπειρία τους. Η Εθνική μας μπήκε πιο καλά στο ξεκίνημα του β' μέρους αλλά οι Δανοί άντεξαν στην πίεση.

Στο 61' ο Χόιμπιεργκ είχε ένα σουτ φοβερά άστοχο. Στο 63' ο Κρίστενσεν έκανε το 0-2 καθώς βρέθηκε σε έναν χώρο που δεν τον μάρκαρε κανείς και έκανε το σουτ για το γκολ. Η Ελλάδα στη συνέχεια ρίσκαρε έχοντας και 2ο φορ στον αγώνα. Ο Ιωαννίδης αντικατέστησε τον Ζαφείρη αλλά ήρθε και τρίτο γκολ για τους Δανούς. Στο 82' ήρθε και το 0-3 από κοντά χάρις στον Χόίλουντ έπειτα από γρήγορη επίθεση των Δανών και ενέργεια του Φρόχολντ. Ο Μαυροπάνος γύρισε πίσω για να κόψει, η μπάλα βρήκε στο δοκάρι και στη συνέχεια ο Χόιλουντ σε κενή εστία σκόραρε για το τελικό αποτέλεσμα που είναι και σκληρό για την Ελλάδα.

ΕΛΛΑΔΑ: Τζολάκης, Τσιμίκας, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Βαγιαννίδης, Ζαφείρης (75' Ιωαννίδης), Κουρμπέλης (64' Σιώπης), Τζόλης (83' Πέλκας), Καρέτσας (46' Μπακασέτας), Κωνσταντέλιας (46' Μασούρας) και Παυλίδης.

ΔΑΝΙΑ: Σμάιχελ, Ρ. Κρίστενσεν, Άντερσεν, Α. Κρίστενσεν, Μέλε (90' Γκρόνμπεκ), Χόιμπιεργκ, Χιούμλαντ, Φρόχολντ (82' Λάρσεν), Όλσεν (63' Ντρόγκου), Ντάμσγκααρντ (83' Ο' Ράιλι) και Μπιέρεθ (63' Ρ. Χιόλουντ).

Πηγή: gazzetta