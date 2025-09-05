Προκριματικά Μουντιάλ 2026: «Πεντάσφαιρη» η Εθνική στην πρεμιέρα με θύμα την Λευκορωσία

0

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επιβλήθηκε με 5-1 στο Καραϊσκάκη

Με μία από τις πιο επιβλητικές εμφανίσεις της Ιστορίας της, η εθνική ομάδα νίκησε 5-1 τη Λευκορωσία στην πρεμιέρα των υποχρεώσεών της για τους προκριματικούς του Μουντιάλ 2026. Πριν ακόμα συμπληρωθεί το μισό του πρώτου ημιχρόνου, η «γαλανόλεκη» του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είχε καθαρίσει το ματς με το σκορ στο 3-0 και γκολ των Καρέτσα (3΄), Παυλίδη (14΄), Μπακασέτα (21΄). Ακολούθησαν τα τέρματα των Κουρμπέλη (36΄), Τζόλη (63΄) για την Ελλάδα που έχασε πολλές ευκαιρίες για να ανεβάσει το δείκτη του σκορ σε δυσθεώρητα ύψη.

Έτσι έφτασε σε μια άνετη νίκη μπροστά στο κοινό της στο «Γ. Καραϊσκάκης» και περιμένει με ιδανική ψυχολογία το επόμενο, πολύ πιο δύσκολο ματς, με τη Δανία τη Δευτέρα (8/9) στο ίδιο γήπεδο. Η Λευκορωσία μείωσε με πέναλτι του Μπαρκόσφκι στο 72΄.

Το ματς

Η καλή μέρα, λένε, από το πρωί φαίνεται και στην προκειμένη περίπτωση αυτό ήταν αλήθεια 100%, καθώς η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς άνοιξε το σκορ πριν καν συμπληρωθούν 3 λεπτά παιχνιδιού, με τον Παυλίδη να βρίσκει ωραία τον Καρέτσα που πλάσαρε αμέσως για το 1-0. Ένα γκολ που τόνωσε κι άλλο την ψυχολογία της Εθνικής ομάδας, η οποία συνέχισε στον ίδιο ρυθμό.

Το παιχνίδι παιζόταν συνεχώς στο μισό γήπεδο καθώς η Ελλάδα ήταν μονίμως στην επίθεση δημιουργώντας τη μία ευκαιρία μετά την άλλη και αυτό ήταν σίγουρο, με δεδομένη και τη δυναμικότητα του αντιπάλου, ότι θα έφερνε κι άλλα γκολ. Και τα έφερε. Στο 17′ οι ρόλοι αντιστράφηκαν και ήταν ο Καρέτσας αυτός που βρήκε τον Παυλίδη για το 2-0 με κεφαλιά, για να ακολουθήσει στο 21′ το 3-0 με την… οβίδα του Μπακασέτα!

Το παιχνίδι, όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας, είχε ήδη κριθεί, αυτό όμως δεν πτόησε την ομάδα του Γιοβάνοβιτς που συνέχιζε να επιτίθεται. Βασικά, χωρίς καμία υπερβολή, κάθε επίθεση έφερνε και ευκαιρία, με το 4ο γκολ να μοιάζει θέμα χρόνου και να έρχεται στο 36′ με την κεφαλιά του Κουρμπέλη -και με τη μπάλα να κοντράρει και στον Εμπόνγκ- μετά το κόρνερ του Μπακασέτα (4-0)!

Το πρώτο ημίχρονο, με λίγα λόγια, ήταν απλά τέλειο για την Ελλάδα, η οποία στο δεύτερο, όπως ήταν λογικό, έριξε τον ρυθμό της, έχοντας στο μυαλό και το δύσκολο παιχνίδι που ακολουθεί, τη Δευτέρα (8/9), με τη Δανία. Παρ’ όλα αυτά, το Καραϊσκάκη πανηγύρισε ξανά καθώς στο 63′ ο Μπακασέτας έκλεψε και η μπάλα πήγε στον Παυλίδη που έκανε το γύρισμα για τον Τζόλη, ο οποίος εκτέλεσε εντός περιοχής για το 5-0.

Λίγα λεπτά μετά, πάντως, ήρθε και το μοναδικό… αρνητικό γεγονός του αγώνα: Το γκολ της Λευκορωσίας. Στο 71′, μετά την εξέταση του VAR, ο διαιτητής αποφάσισε ότι υπάρχει πέναλτι για χέρι του Μπακασέτα, με τον Μπαρκόφσκι να εκτελεί στο 72′ και να μειώνει σε 5-1. Σκορ που ήταν και το τελικό καθώς στο 79′ ο Τζόλης έχασε μεγάλη ευκαιρία, έχοντας αποφύγει και τον τερματοφύλακα.

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας (62′ Μουζακίτης), Κουρμπέλης (62′ Κυριακόπουλος), Ζαφείρης (83′ Μάνταλος), Καρέτσας, Μπακασέτας (73′ Κωνσταντέλιας), Τζόλης, Παυλίδης (73′ Ιωαννίδης).

Λευκορωσία (Κάρλος Άλος): Παβλιουτσένκο, Πίγκας, Μαρτίνοβιτς (55′ Βολκόφ), Ζαμπέλιν, Πετσένιν, Γκρόμκο (67′ Πάσεβιτς), Κόρζουν, Γιαμπλόνσκι (79′ Μιακίς), Κοβάλεφ (46′ Μπαρκόφσκι), Μελνιτσένκο (67′ Ντεμτσένκο), Εμπόνγκ.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Ελλάδα 3

Δανία 1

Σκωτία 1

Λευκορωσία 0

Περισσότερα σε λίγο...