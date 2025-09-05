Ξεκινά η προσπάθεια της Εθνικής Ελλάδας για πρόκριση στο Μουντιάλ 2026 – Υποδέχεται τη Λευκορωσία στο «Καραϊσκάκη»

0

Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτοι των 12 ομίλων σφραγίζουν απευθείας εισιτήριο για την τελική φάση

Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται απόψε (21:45 ALPHA) σε ένα κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης» τη Λευκορωσία για την πρεμιέρα της προκριματικής φάσης του Μουντιάλ 2026.

Η Ελλάδα την προσεχή Δευτέρα (8/9) θα φιλοξενήσει τη Δανία στο ίδιο γήπεδο, με στόχο να κάνει το 2/2.

Στον ίδιο όμιλο βρίσκεται και η Σκωτία, με τις μνήμες να είναι ακόμη νωπές από τα νοκ άουτ του Μαρτίου, μέσω των οποίων ανέβηκε στη League A του Nations League.

Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτοι των 12 ομίλων στην ευρωπαϊκή ζώνη σφραγίζουν απευθείας εισιτήριο για την τελική φάση, η οποία θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, ενώ οι δεύτεροι θα έχουν δεύτερη ευκαιρία μέσω των playoffs.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει δημιουργήσει ένα σύνολο άκρως ανταγωνιστικό, καταφέροντας να συνδυάσει την εμπειρία με τον ενθουσιασμό και το ταλέντο των νεαρών Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Παράλληλα, ο Σέρβος προπονητής έχει δημιουργήσει άριστο κλίμα στις «τάξεις» του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, καθώς κάθε παίκτης θεωρεί εαυτόν υπολογίσιμο ανά πάσα στιγμή.

Διαπιστώσεις, που απεδείχθησαν περίτρανα, με την άνοδο της Εθνικής Ελλάδας στην League Α του Nations League, αλλά και την ιστορική νίκη στο Γουέμπλεϊ επί της Αγγλίας με 2-1. Κυρίως όμως, από την αγωνιστική εικόνα της εθνικής ομάδας, που πλέον, παίζει κυριαρχικό ποδόσφαιρο, με κατοχή μπάλας, εξαιρετικές αλληλοκαλύψεις, πολύ καλές μεταβάσεις και ουσία μέσα στο γήπεδο.

Επειδή η αρχή είναι το ήμισυ του παντός, ο αγώνας με την Λευκορωσία, είναι ιδιαίτερα σημαντικός, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για απώλεια βαθμών. Και αυτό, είναι κάτι που επισημαίνει καθημερινά στους ποδοσφαιριστές του ο Σέρβος ομοσπονδιακός τεχνικός, καθώς γνωρίζει καλά τις «παγίδες» που μπορεί να κρύβει ένα θεωρητικά εύκολο ματς. Ο έμπειρος προπονητής, διατηρεί την στοχοπροσήλωση και την συγκέντρωση των διεθνών σε υψηλό επίπεδο, έτσι ώστε να είναι πανέτοιμοι, τόσο απόψε, όσο και την ερχόμενη Δευτέρα (8/9), στο ντέρμπι με την Δανία, που ενδεχομένως και ν' αποδειχθεί καταλυτικό για την πρόκριση.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, ο Γιοβάνοβιτς δεν έχει προβλήματα, με εξαίρεση τον τραυματισμό του Δημήτρη Γιαννούλη και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα εμπιστευθεί για άλλη μία φορά τον σχηματισμό 4-3-3. Ανάμεσα στα δοκάρια θα είναι ο Τζολάκης ή ο Μανδάς, με τον πρώτο να συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες, ενώ η τετράδα της άμυνας θ' αποτελείται από τους Βαγιαννίδη, Μαυροπάνο, Κουλιεράκη και Τσιμίκα. Στην μεσαία γραμμή, φανέλα βασικού, αναμένεται να πάρουν οι Ζαφείρης, Μουζακίτης και Μπακασέτας, ενώ στο κέντρο της επίθεσης, θα παίξει ο Παυλίδης. Οσον αφορά στα «φτερά», στην δεξιά πτέρυγα θα παίξει ένας εκ των Καρέτσα, Μασούρα και στην αριστερή ο Τζόλης. Ωστόσο, δεν αποκλείεται κάποια διαφοροποίηση, κυρίως στην «τριπλέτα» της μεσαίας γραμμής.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είχε χάσει το τελευταίο ματς του ΠΑΟΚ, το οποίο ήταν απέναντι στον Ατρόμητο, λόγω ενοχλήσεων στη μέση, τις οποίες κουβάλησε και στην Εθνική, αλλά στις τελευταίες προπονήσεις πήρε μέρος κανονικά.

Από την πλευρά του, ο Ισπανός προπονητής της εθνικής Λευκορωσίας, Κάρλος Αλόθ, προτιμά συνήθως να παίζει με 3-5-2 ή 3-4-3, ενώ ανάλογα με τις συνθήκες του αγώνα, επιλέγει τετράδα στην άμυνα. Το «αστέρι» της ομάδας είναι ο Γκρομίκο, ο οποίος παίζει «10άρι» και στην αντίπαλο του Ολυμπιακού στο Champions League, Καϊράτ Αλμάτι, μαζί με τον 37χρονο Μαρτίνοβιτς, ο οποίος παραμένει πολύτιμος με την εμπειρία του. Από τους υπόλοιπους, ξεχωρίζουν ο υψηλόσωμος αριστερός κεντρικός αμυντικός, Ζαμπέλιν και ο Εμπονγκ, ο οποίος αγωνίζεται στο «6».

Η πιθανή 11άδα της Λευκορωσίας θ' αποτελείται από τους Παβλιουτσένκο, Βολκόφ, Μαρτίνοβιτς, Ζαμπέλιν, Γιαμπλόνσκι, Γκρομίκο, Εμπονγκ, Πετσένιν, Πιγκάς, Κορζούν και Μελινιτσένκο, ενώ διαιτητής του αγώνα, θα είναι ο Αυστραλός, Τζάρεντ Γκίλετ, ο οποίος από το 2023 εκπροσωπεί την αγγλική ομοσπονδία σε αγώνες της FIFA.

Η αποστολή της Εθνικής: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μασούρας, Πέλκας, Τζόλης, Μουζακίτης, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Μπακασέτας, Καρέτσας, Δουβίκας.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης – Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας – Κουρμπέλης, Ζαφείρης – Καρέτσας, Μπακασέτας (Κωνσταντέλιας), Τζόλης – Παυλίδης

Λευκορωσία (Κάρλος Άλος): Παβλιουτσένκο – Πίγκας, Βολκόφ, Μαρτίνοβιτς, Πετσένιν – Γκρομκό, Εμπόνγκ, Κοβάλεφ, Μιάκις, Κορζούν – Μελνιτσένκο

3ος όμιλος

1η αγωνιστική (5/9)

Ελλάδα-Λευκορωσία (21:45)

Δανία-Σκωτία (21:45)

2η αγωνιστική (8/9)