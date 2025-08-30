Ολυμπιακός: Στον Πειραιά ο Ιρανός επιθετικός Ταρεμί από την Ίντερ

0

Οριστική συμφωνία με την ιταλική ομάδα

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει με έντονους ρυθμούς τις μεταγραφικές του κινήσεις και, μετά τον Γκουστάβο Μάντσα που αναμένεται να φτάσει απόψε στην Ελλάδα, ολοκλήρωσε και την απόκτηση του Μεχντί Ταρεμί από την Ίντερ.

Οι «ερυθρόλευκοι» κατέληξαν σε οριστική συμφωνία με την ιταλική ομάδα για τον Ιρανό επιθετικό, αναμένοντας το τελικό «οκ» του ποδοσφαιριστή. Ο Ταρεμί έδωσε τη συγκατάθεσή του και πλέον η μεταγραφή του στον Πειραιά θεωρείται ζήτημα χρόνου.

Για την ολοκλήρωση της συμφωνίας, ο Ολυμπιακός θα καταβάλει περίπου 2 με 2,5 εκατομμύρια ευρώ στην Ίντερ, η οποία είχε συμβόλαιο με τον παίκτη μέχρι το 2027. Από την πλευρά του, ο Ιρανός θα υπογράψει διετές συμβόλαιο με τους «ερυθρόλευκους», με ετήσιες απολαβές που θα ξεπερνούν τα δύο εκατομμύρια ευρώ.

Συνολικά, σε βάθος διετίας, το κόστος για τον Ολυμπιακό θα αγγίξει τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ για τον Ταρεμί, ο οποίος καταφθάνει στον Πειραιά με πλούσιο και βαρύ βιογραφικό.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Ταρεμί θα προστεθεί στους Αγιούμπ Ελ Κααμπί και Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, δημιουργώντας μια επιθετική τριπλέτα που θα ξεπερνά σε καθαρές απολαβές τα έξι εκατομμύρια ευρώ ετησίως, χωρίς να υπολογίζονται οι φορολογικές κρατήσεις.

Ο Ιρανός διεθνής έχει στο ενεργητικό του 56 γκολ σε 94 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της χώρας του. Στην Ίντερ μετακινήθηκε το περασμένο καλοκαίρι ως ελεύθερος από την Πόρτο, όπου σε τέσσερα χρόνια σημείωσε 91 τέρματα και μοίρασε 56 ασίστ σε 182 αγώνες.

Την προηγούμενη σεζόν με τους «νερατζούρι» μέτρησε 43 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, πετυχαίνοντας 3 γκολ και προσφέροντας 9 ασίστ.

Στον Ολυμπιακό θεωρούν ότι ο Ταρεμί δεν περιορίζεται στον ρόλο του «φουνταριστού», αλλά μπορεί να αγωνιστεί και πίσω από το κλασικό «εννιάρι», πλαισιώνοντας είτε τον Ελ Κααμπί είτε τον Γιάρεμτσουκ, λειτουργώντας με τρόπο ανάλογο του Μπάμπη Κωστούλα.