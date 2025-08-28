Europa League: Στην Τουρκία ο Παναθηναϊκός για να «σφραγίσει» την πρόκριση στη League Phase

0

Μοναδικός απών ο Γεντβάϊ

Με στόχο να διαιτηρήσει τα κεκτημένα από τον πρώτο αγώνα (σ.σ. νίκη με 2-1) και να προκριθεί στην League Phase του Europa League, ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται απόψε (20:00, Cosmote Sport 3) στην Σαμψούντα από την Σαμσουνσπόρ.

Στην αναμέτρηση του ΟΑΚΑ πριν από μία εβδομάδα, ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι είναι σαφώς καλύτερη ομάδα από την Σαμσουνσπόρ, καθώς αν και -αντίθετα με την ροή του αγώνα- βρέθηκε πίσω στο σκορ, κατάφερε να φθάσει στην ανατροπή. Εφ΄όσον όλα κυλήσουν... ομαλά με βάση την ποδοσφαιρική λογική, οι «πράσινοι» κρατούν την τύχη τους στα... πόδια τους, ενώ σημαντικό είναι το στοιχείο, ότι ο Ρούι Βιτόρια, έχει όλους τους παίκτες στην διάθεση του, με εξαίρεση τον Γεντβάϊ, ο οποίος δεν είναι απόλυτα έτοιμος.

Την αποστολή του Παναθηναϊκού, αποτελούν οι Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ιωαννίδης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Κυριακόπουλος, Φικάι, Λάβδας και Σκαρλατίδης.