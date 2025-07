Ο Ολυμπιακός πήρε τον Νετζήπογλου από την ΑΕΚ

0

Ο Έλληνας γκαρντ υπέγραψε για τα επόμενα 4 χρόνια

Ο Όμηρος Νετζήπογλου ανακοινώθηκε και επίσημα από τον Ολυμπιακό, ο οποίος πλήρωσε το buy-out στην ΑΕΚ και τον έκανε δικό του για τα επόμενα 4 χρόνια.

Ο 22χρονος γκαρντ (1.95μ.) θα αποτελέσει μέλος του ελληνικού κορμού των Πειραιωτών για τα επόμενα χρόνια.

Έκανε ντεμπούτο στην επαγγελματική του καριέρα με τον Άρη το 2021 και μάλιστα έγινε ο δεύτερος 18χρονος αθλητής του Άρη μετά τον Σάσα Βεζένκοβ, που σημειώνει 20 πόντους, έχοντας 22 πόντους, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα, στις 10 Απριλίου της ίδιας χρονιάς σε παιχνίδι κόντρα στον Ιωνινό.

Τα τελευταία δύο χρόνια αγωνιζόταν στην ΑΕΚ με την οποία έφτασε στο Final Four του Basketball Champions League. Την σεζόν που μας πέρασε είχε 6.9 πόντους, 1.7 ριμπάουντ και 0.7 ασίστ κατά μέσο όρο στην Stoiximan GBL.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Όμηρου Νετζήπογλου. Ο Έλληνας γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο 4ετούς διάρκειας.

Tο who is who

Γεννήθηκε: 18/11/2002

Υπηκοότητα: Ελλάδα

Ύψος: 1.93μ.

Θέση: Γκαρντ

Προηγούμενες ομάδες:

Άρης (2021-2023)

ΑΕΚ (2023-2025)

Οι περσινοί αριθμοί του…

Στην Stoiximan GBL σε σύνολο 28 αγώνων είχε μέσο όρο 17.7 λεπτά συμμετοχής, 6.9 πόντους, 1.7 ριμπάουντ, 0.75 ασίστ και 1.1 κλεψίματα. Στο FIBA Basketball Champions League, σε σύνολο 17 αγώνων είχε μέσο όρο 13.2 λεπτά συμμετοχής, 5.1 πόντουςμ 1.2 ριμπάουντ, 0.5 ασίστ και 0.5 κλεψίματα.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Καλύτερος Νέος Παίκτης στο Πρωτάθλημα Ελλάδας (2022)».