Αυτοκίνητο χτύπησε πλήθος πεζών κατά τη διάρκεια των εορτασμών στο Λίβερπουλ για την κατάκτηση του τίτλου

Η μεγάλη παρέλαση της Λίβερπουλ για την κατάκτηση του 20ού τίτλου του συλλόγου στην Premier League, αμαυρώθηκε από ένα θλιβερό περιστατικό. Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Liverpool Echo» ένα αυτοκίνητο, χτύπησε «πλήθος πεζών» στο κέντρο της πόλης του Λίβερπουλ, κατά τη διάρκεια των εορτασμών για το πρωτάθλημα Αγγλίας που κατέκτησαν οι «reds».

🚨BREAKING: Footage of the attack in Liverpool city centre were someone deliberately drove in to the crowd pic.twitter.com/LbN0UGckwJ

— World Source News 24/7 (@Worldsource24) May 26, 2025