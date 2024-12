Θρήνος στην Ελβετία: Σκοτώθηκε στα 26 της η ολυμπιονίκης Σόφι Χέντιγκερ – Καταπλακώθηκε από χιονοστιβάδα

Η 26χρονη Σόφι Χέντιγκερ, ολυμπιονίκης και ταλαντούχα αθλήτρια του snowboard, σκοτώθηκε σε χιονοστιβάδα στο ορεινό θέρετρο Αρόζα της Ελβετίας, ανακοίνωσε η ελβετική ομοσπονδία σκι.

Η τραγωδία σημειώθηκε τη Δευτέρα, μόλις εννέα ημέρες αφότου η Χέντιγκερ γιόρτασε τα 26α γενέθλιά της. Στην καριέρα της, είχε εκπροσωπήσει την Ελβετία στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2022 στο Πεκίνο, αγωνιζόμενη στο snowboard cross και στο μεικτό ομαδικό αγώνισμα.

Κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο 2023-24, η Χέντιγκερ είχε καταγράψει αξιοσημείωτες επιτυχίες, ανεβαίνοντας δύο φορές στο βάθρο στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η κορυφαία στιγμή της ήταν η δεύτερη θέση που κατέκτησε στο Σεν Μόριτζ τον Ιανουάριο.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Swiss-Ski Sport, Γουόλτερ Ροσέρ δήλωσε: «Είμαστε άφωνοι και οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια της Σόφι, στην οποία εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια. Για την οικογένεια Swiss-Ski, ο τραγικός θάνατος της Σόφι έχει ρίξει μια σκοτεινή σκιά στην περίοδο των Χριστουγέννων. Είμαστε βαθιά λυπημένοι».

Η Χέντιγκερ ονειρευόταν να κερδίσει ένα μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ski Freestyle και Snowboard στο Engadin της Ελβετίας, τον Μάρτιο.

Εκτός από το χιόνι, λάτρευε και τη θάλασσα κάνοντας συχνά σερφ.

Η απώλειά της αφήνει ένα μεγάλο κενό στον κόσμο του αθλητισμού, αλλά και στις καρδιές όσων τη γνώριζαν και την εκτιμούσαν.

