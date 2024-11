Το mega event της πυγμαχίας: Ο Τζέικ Πολ νίκησε τον θρυλικό Μάικ Τάισον – Δείτε βίντεο

Ο Τζέικ Πολ, ο 27χρονος σταρ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, νίκησε τον 58χρονο πλέον και με μακρύ ιστορικό προβλημάτων υγείας Μάικ Τάισον, σε έναν πολυσυζητημένο και άκρως αμφιλεγόμενο αγώνα βαρέων βαρών, πετυχαίνοντας νίκη στα σημεία.

Ο Τάισον, ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής, στα μέσα και τέλη της δεκαετίας του 1980, σκορπούσε δέος και τρόμο στα ρινγκ. Αλλά πλέον βρίσκεται σε μία κατάσταση όπου προσπαθεί να ξεπεράσει χρόνια κατάχρησης, τόσο με ναρκωτικά όσο και με το ποτό, ενώ εμφάνισε και προβλήματα υγείας όπως αιμορραγικό έλκος στομάχου και οξεία ισχιαλγία, αναφέρει ο Guardian.

Πριν από δύο χρόνια ο Τάισον πονούσε τόσο πολύ που έπρεπε να τον μετακινούν με αναπηρικό καροτσάκι και, φέτος τον Μάιο, έβγαλε αίμα από το στόμα κατά τη διάρκεια πτήσης με αποτέλεσμα να αναβληθεί για έξι μήνες ο αγώνας του με τον Πολ, αναφέρει το βρετανικό μέσο.

Ο Τζέικ Πολ (Jake Paul) είναι ηθοποιός, επιχειρηματίας και επαγγελματίας μποξέρ. Αρχικά έγινε γνωστός μέσω της πλατφόρμας Vine και στη συνέχεια καθιερώθηκε ως YouTuber. O αδερφός του Λόγκαν Πολ, είναι επίσης YouTuber και παλαιστής του κατς (WWE).

Ο αγώνας προβλήθηκε από το Netflix με εκατομμύρια θεατές από όλον τον κόσμο, ενώ κάποιοι εκ των θεατών πλήρωσαν μέχρι και 2 εκατ. δολάρια για να εξασφαλίσουν ένα VIP εισιτήριο!

Ο θρύλος του μποξ Τάισον εμφανίστηκε ξεκάθαρα εκτός φόρμας, χωρίς να μπορεί να ακολουθήσει τον 27χρονο Πολ και κατέγραψε την έβδομη ήττα στην καριέρα του.

Οι κριτές βαθμολόγησαν τον αγώνα με σκορ 80-72, 79-73 και 79-73 υπέρ του Πολ, καταδεικνύοντας την κυριαρχία του νεότερου πυγμάχου.

Jake Paul bows to Mike Tyson at the end of the match. #PaulTyson pic.twitter.com/FUQGZVyADQ

— Netflix (@netflix) November 16, 2024