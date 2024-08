Ο Μεσούτ Οζίλ ανέβασε στο Instagram φωτογραφία με κόκκινο Χ στο Ισραήλ και προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων

Ο Μεσούτ Οζίλ, πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής της Γερμανίας, προκάλεσε και πάλι σφοδρή κριτική με μια νέα ανάρτηση εναντίον του Ισραήλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο γενικός γραμματέας της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU) την αποκάλεσε «παράδειγμα αποτυχημένης ενσωμάτωσης».

Μέσω στο Instagram o τουρκικής καταγωγής ποδοσφαιριστής δημοσίευσε χάρτη του Ισραήλ, στον οποίο έχει διαγραφεί με κόκκινο Χ η λέξη Ισραήλ και έχει γραφτεί με μεγάλα γράμματα η λέξη Παλαιστίνη.

«Απίστευτο, απίστευτο! Ο Μεσούτ Έζιλ, με τον ανοιχτό αντισημιτισμό του και την στενή σχέση του με τους Γκρίζους Λύκους, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτυχημένης ενσωμάτωσης. Οι αξίες μας δεν έχουν καμία σημασία για αυτόν. Είναι καλό που δεν παίζει πια για την Γερμανία», δήλωσε στην Bild o γενικός γραμματέας της CSU Μάρτιν Χούμπερ, ενώ η αντιπρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Γιούλια Κλέκνερ ζήτησε να του αφαιρεθεί το Αργυρό Δαφνόφυλλο, το οποίο αποτελεί στην Γερμανία την ύψιστη κρατική τιμή για αθλητικά επιτεύγματα. Ο Μεσούτ Έζιλ είχε τιμηθεί το 2010 μαζί με τους συμπαίκτες του στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου για την εμφάνιση στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Νότιας Αφρικής. Το ίδιο ζήτησε και η πρόεδρος της Ένωσης Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων του CDU Γκίτα Κόνεμαν: «Εάν δεν έχει πλέον καμία σχέση με τη Γερμανία, θα πρέπει να παραιτηθεί και από το Αργυρό Δαφνόφυλλο ως σήμα τιμής. Ο Μεσούτ Έζιλ δεν αξίζει πλέον αυτή την τιμή», δήλωσε η κυρία Κόνεμαν.

Ως «εχθρική για το Ισραήλ» περιέγραψε την ανάρτηση του κ. Έζιλ η αθλητική ένωση Makkabi Γερμανίας: Ο πρόεδρός της, Άλον Μάιερ ζήτησε μάλιστα από την Γερμανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου να σχολιάσει δημόσια το θέμα και να λάβει αποστάσεις από τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή.

Ο Μεσούτ Έζιλ έχει και κατά το παρελθόν απασχολήσει επανειλημμένα, αρχικά με την στήριξή του στον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, κατόπιν με την επίδειξη της εγγύτητάς τους με τους Γκρίζους Λύκους, ακροδεξιά οργάνωση η οποία στηρίζει τον τούρκο πρόεδρο και στη Γερμανία παρακολουθείται από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του συντάγματος.

