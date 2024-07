Αποθέωσε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ο Τραμπ σε προεκλογική ομιλία του – «Ο Έλληνας»

Ο υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε προεκλογική ομιλία του στη Σάρλοτ, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και υποκλίθηκε με τον τρόπο του στο ταλέντο του διεθνούς σούπερ σταρ.

«Το στάδιο ήταν όμορφο. Το Μιλγουόκι ήταν όμορφο», είπε για αρχή ο Τραμπ, σκεπτόμενος τη μέρα που πήρε επίσημα το χρίσμα του κόμματός του και αυτό συνέβη στο "Fiserv Forum".

«Το Μιλγουόκι ήταν υπέροχο. Έκαναν εξαιρετική δουλειά. Το γήπεδο είναι καινούριο. Το έφτιαξαν για την ομάδα μπάσκετ, που είναι εξαιρετική. Έχουν τον Έλληνα ("The Greek"), σωστά; Τον Έλληνα. Είναι σπουδαίος παίκτης» ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ.

WATCH: Trump just gave a shoutout to NBA Superstar Giannis Antetokounmpo and called him "The Greek" 🤣

"You know the GREEK, he's a good player"

Can't blame him, I've tried everything and I still can't pronounce Antetokounmpo pic.twitter.com/OkkuR478mO

