Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Θα ήταν τιμή να είμαι σημαιοφόρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες»

Η Εθνική πέτυχε τον μεγάλο στόχο της πρόκρισης στους Ολυμπιακούς Αγώνες και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξέσπασε σε λυγμούς μετά τη νίκη επί της Κροατίας.

Για πρώτη φορά μετά το 2008 η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ θα είναι στους Ολυμπιακούς Αγώνες αφού νίκησε και την Κροατία με 80-69 στον τελικό του Προολυμπιακού τουρνουά.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς θα ηγηθεί της Εθνικής στο κορυφαίο αθλητικό event του πλανήτη και μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για την ιστορική επιτυχία της Ελλάδας:

«Είμαι πολύ χαρούμενος. Όλη η ομάδα, οι συμπαίκτες μου, οι προπονητές, το σταφ, ήταν όλοι πολύ συγκεντρωμένοι. Πετύχαμε κάτι που δεν είχαμε καταφέρει για πολλά χρόνια. Είχαμε την ευκαιρία να το κάνουμε στο σπίτι μας. Ήρθαμε ξέροντας πως έχουμε τέσσερις τελικούς μπροστά μας και εστιάζαμε στους εαυτούς μας και όχι στον αντίπαλο. Είμαι πολύ χαρούμενος που επιτέλους πάμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες». «Η ατμόσφαιρα στην ομάδα είναι καταπληκτική, όλοι ξέρουν τους ρόλους τους, έχουμε έναν ηγέτη στο πρόσωπο του κόουτς Σπανούλη, που μας δίνει τη φλόγα και την τακτική. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες συμμετέχουν οι καλύτεροι αθλητές. Δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα, πάμε να δώσουμε ό,τι έχουμε και θα δούμε το αποτέλεσμα. Πιστεύω όμως πως έχουμε μια απίστευτη ομάδα και μπορούμε να πετύχουμε κάτι ξεχωριστό».

Στη συνέχεια είπε: «Είναι απίστευτος ο κόσμος. Δεν μπορείς να γράψεις καλύτερο σενάριο από το σημερινό. Το να έχεις ένα είδωλό μου να μας οδηγεί στη νίκη, να έχεις τόσο σπουδαίους συμπαίκτες που ήθελαν να πετύχουν κάτι αξέχαστο… Το να τα καταφέρνεις στο σπίτι σου, με την οικογένειά σου, τον κόσμο, τους Πελαργούς… Είναι απίστευτο συναίσθημα, το κρατάμε στο μυαλό μας και πάμε να κάνουμε το καλύτερο στους Ολυμπιακούς Αγώνες».

Σε ό,τι αφορά τον Βασίλη Σπανούλη, ανέφερε: «Δεν θέλω να μιλήσω άσχημα για άλλους προπονητές, είχαμε πολύ καλούς προπονητές και τους σέβομαι. Ο κόουτς Σπανούλης είναι νικητής και αυτό δεν διδάσκεται. Στην προπόνηση έτρεχε μαζί μας, μπορούσες να του δώσεις φανέλα και να παίξει μαζί μας. Ξέρει κι εκείνος πως κι εγώ δεν κάνω χαβαλέ, όλοι μας δίνουμε τα πάντα. Όλοι δίνουμε τα πάντα με τη νοοτροπία νικητή». «Όταν ήρθε στην προετοιμασία δεν ήξερα με ποιους παίζουμε. Είχα το μυαλό μου μόνο στην ομάδα μου. Όταν είσαι καλός και σωστά προετοιμασμένος, μπορείς να κερδίσεις τους πάντες. Θα προετοιμαστούμε σωστά και θα πάμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες».

Και πρόσθεσε: «Την τελευταία φορά που έπαιξα ήταν το 2022 με την Εθνική ομάδα. Το 2023 είχα έναν τραυματισμό και πάντα ήθελα να παίξω στους Ολυμπιακούς Αγώνες, από παιδί. Αυτό σημαίνει πολλά για μένα. Θυμάμαι το Προολυμπιακό του 2016 που είχαμε χάσει και αυτή η ανάμνηση είχε μείνει στο κεφάλι μου. Είχα πει στη σύζυγό μου να φορέσει τα ίδια ρούχα με τότε, αυτά τα πράγματα σε κάνουν πιο δυνατό. Είμαι πιο δυνατός πνευματικά και σταδιακά γίνομαι καλύτερα και σωματικά. Για μένα αυτή η πρόκριση σημαίνει κάτι για μένα, για τη χώρα μας. Αυτή είναι η πρώτη μας αποστολή, αλλά ελπίζω να φέρουμε εις πέρας και την επόμενη».

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο να είναι σημαιοφόρος στο Παρίσι, είπε: «Θα ήταν τιμή να είμαι σημαιοφόρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ανάμεσα σε κορυφαίους αθλητές. Αν είμαι σημαιοφόρος θα είναι σπουδαίο, αν όχι… ΟΚ. Είμαι χαρούμενος που ανήκω σε μια καλή ομάδα. Ελπίζω να είμαι πιο υγιής και να προσπαθήσουμε να πετύχουμε κάτι. Θα απολαύσω κάθε στιγμή».

Κάνοντας τις συγκρίσεις ανάμεσα στο μπάσκετ που παίζεται στο ΝΒΑ και τον υπόλοιπο κόσμο, δήλωσε: «Είναι τελείως διαφορετικό εδώ το παιχνίδι από το ΝΒΑ. Στις ΗΠΑ μπορείς να δείξεις περισσότερο το ατομικό σου ταλέντο, εδώ υπάρχει περισσότερη τακτική. Θέλεις να νικήσεις, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πρέπει να προσαρμόζεσαι, οι καλύτεροι παίκτες στον κόσμο αυτό κάνουν, προσαρμόζονται. Στο παιχνίδι της FIBA πρέπει να είσαι πιο υπομονετικός και να αφήνεις το παιχνίδι να έρχεται στην πλευρά σου».

Και κατέληξε λέγοντας: «Η νίκη είναι το πιο σημαντικό. Θέλω να κάνω τις ομάδες μου πετυχημένες. Δεν θέλω να κάνω διακρίσεις. Ο Θανάσης είχε την μπότα στο πόδι του και χοροπηδούσε. Είναι μέρος της ομάδας μας και κάθε μέρα ήταν μαζί μας. Είναι ηγέτης. Δεν είμαι τόσο αισιόδοξος να μιλάω για μετάλλιο, όπως εκείνος. Εγώ πάω ένα βήμα κάθε φορά, δεν θέλω να μιλάω για μετάλλια και τίτλους. Τελευταία φορά που πήγαμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν το 2008.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μετά το τελικό σφύριγμα των διαιτητών και αφού πήρε τα παιδιά του αγκαλιά για να τα φέρει στο γήπεδο, ξέσπασε σε κλάματα με τον έναν εκ των γιων του να είναι μπροστά του κρατώντας το «εισιτήριο» για το Παρίσι.

«Ποτέ δεν μπορούσα να κρυφτώ. Ραντεβού στο Παρίσι» έγραψε λίγες ώρες αργότερα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην πρώτη του ανάρτηση στο Instagram μετά την πρόκριση της εθνικής μπάσκετ στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η εικόνα του Γιάννη Αντετοκούνμπο να ξεσπάει μετά το τέλος του προολυμπιακού τουρνουά αποθεώθηκε από τη FIBA, το ΝΒΑ και τους Μιλγουόκι Μπακς που αναδημοσίευσαν το σχετικό βίντεο.

What it means for Giannis 🥹#FIBAOQT pic.twitter.com/rpacKTH6PA

— FIBA (@FIBA) July 7, 2024