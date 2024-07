Euro 2024: Χάος σε Γερμανία και Ολλανδία μετά τον αποκλεισμό της Τουρκίας – Άγρια επεισόδια προκάλεσαν οι Τούρκοι οπαδοί

«Βαρύς» έπεσε ο αποκλεισμός από το Euro για τους οπαδούς της Τουρκίας, καθώς αμέσως μετά τη λήξη του προημιτελικού, και την ήττα της ομάδας τους με 2-1 από την Ολλανδία, ξέσπασαν επεισόδια ανάμεσα σε Τούρκους μόνιμους κατοίκους της ευρωπαϊκής χώρας και Ολλανδούς οπαδούς που βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την πρόκριση.

🚨Chaos in Eindhoven! 🇹🇷 Turkish fans attacked locals following the Netherlands vs. Turkey match at #EURO2024 . Same Situation in Germany. Authorities anticipate a strong response from UEFA. #EURO2024 #Eindhoven #UEFA #BreakingNews pic.twitter.com/Gdf8JjoL76

Στα βίντεο που κατέκλησαν τα social media, εικονίζονται άγριες συμπλοκές μεταξύ των οπαδών μέχρι να παρέμβει καθυστερημένα η αστυνομία. Επεισόδια αναφέρθηκαν και σε γερμανικές πόλεις.

Trouble has flared across Germany and the Netherlands tonight as Turkish fans attack Dutch supporters after Holland knocked Turkey out of the European Cup.. pic.twitter.com/rIL28LBVWi

Νωρίτερα, Τούρκοι που βρέθηκαν στις εξέδρες του Ολυμπιακού Σταδίου του Βερολίνου, είχαν φροντίσει να προκαλέσουν, με τον χαιρετισμό των «Γκρίζων Λύκων».

06.07.2024 EURO 2024 Turkish🇹🇷 fans display the wolf salute at the match with the Netherlands🇳🇱 check https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/GzJT9HNWJN

Υπενθυμίζεται ότι για τον ίδιο χαιρετισμό τιμωρήθηκε με αποκλεισμό δύο αγωνιστικών ο άσος της Τουρκίας Μερίχ Ντεμιράλ ενώ αναμένεται πλέον η νέα παρέμβαση της UEFA για το συγκεκριμένο περιστατικό.

Angry Turkish migrants in the Netherlands swear at the cameras after Turkey lost 2-1 to the Netherlands in Euro 2024.

“F*ck Netherlands. Your cancer mothers” (cancer is a popular swear word in the Netherlands)

🇳🇱🇹🇷 pic.twitter.com/coy4sUHIKb

— Visegrád 24 (@visegrad24) July 6, 2024