Euro 2024: Ιός «χτύπησε» την αποστολή της εθνικής Γαλλίας – Αρρώστησαν παίκτες και μέλη του τεχνικού επιτελείου

Συναγερμός έχει σημάνει στις τάξεις της εθνικής Γαλλίας, λίγες ώρες πριν από την έναρξη (14/6) του Euro 2024, που θα διεξαχθεί στην Γερμανία. Ένας ιός έχει «επιτεθεί» σε αρκετούς παίκτες και μέλη του τεχνικού επιτελείου της ομάδας, γεγονός που προκαλεί φόβους για τις συνθήκες υπό τις οποίες μπορεί να υπάρξουν ανάλογα με την εξέλιξη, όπως αναφέρει το «RMC».

Has the France squad been struck down by a virus ahead of their Euro 2024 opener? (RMC) ⬇️https://t.co/q7VZSwJp1p

— Get French Football News (@GFFN) June 13, 2024