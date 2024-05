Διαδήλωση στο Hampden Park της Γλασκώβης υπέρ της Παλαιστίνης σε ματς των εθνικών Γυναικών Σκωτίας και Ισραήλ

Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το Hampden Park της Γλασκώβης την Παρασκευή (31/5) ενόψει του αγώνα της Σκωτίας με το Ισραήλ για τα προκριματικά του EURO 2025 γυναικών, διαδηλώνοντας κατά της στρατιωτικής επιχείρησης των Ισραηλινών στη Γάζα.

Περίπου 400 άνθρωποι, ορισμένοι με μικρά φέρετρα και παλαιστινιακές σημαίες, συγκεντρώθηκαν στην είσοδο της κεντρικής κερκίδας πριν από την έναρξη, όπως ανέφερε το BBC.

Ο αγώνας καθυστέρησε να ξεκινήσει μέχρι να συλληφθεί ένας διαδηλωτής που ήταν δεμένος σε ένα δοκάρι με κλειδαριά ποδηλάτου και φορούσε ένα μαύρο μπλουζάκι που έγραφε «κόκκινη κάρτα για το Ισραήλ».

Όταν ξεκίνησε ο αγώνας, οι διαδηλωτές αποδοκίμασαν τους Ισραηλινούς, ενώ έπεσαν και βεγγαλικά στον αγωνιστικό χώρο, όπως πρόσθεσε το ρεπορτάζ του BBC.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, η FA της Σκωτίας δήλωσε στις 21 Μαΐου ότι ο αγώνας θα διεξαχθεί χωρίς οπαδούς λόγω ανησυχιών για πιθανές αντιδράσεις. Η εκτός έδρας αναμέτρηση, που θα διεξαχθεί στην Ουγγαρία στις 4 Ιουνίου, θα διεξαχθεί επίσης κεκλεισμένων των θυρών.

Massive pro-Palestine protest outside Hampden Park, Glasgow while Scotland Women' football team faces Israel for Euro 2025 qualifying games. Impose sanctions to Israel-Stop the genocide. pic.twitter.com/E2GXI5iI6c

— Andreas Piperides (@A_Piperides) May 31, 2024