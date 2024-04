Ο ISIS απειλεί με τρομοκρατική επίθεση στα προημιτελικά του Champions League – «Σκοτώστε τους όλους»

Συναγερμός επικρατεί σε όλη την Ευρώπη ενόψει της προημιτελικής φάσης του Champions League που ξεκινάει σήμερα (9/4).

Κι αυτό γιατί ο ISIS απειλεί με επιθέσεις στα γήπεδα που θα διεξαχθούν οι αγώνες, καταρχάς απόψε στο «Emirates» όπου η Άρσεναλ υποδέχεται την Μπάγερν Μονάχου και το «Σαντιάγο Μπερναμπέου», όπου φιλοξενείται το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Μάντσεστερ Σίτι, αλλά και στο «Παρκ ντε Πρενς» και το «Μετροπολιτάνο», όπου θα διεξαχθούν οι αυριανές αναμετρήσεις Παρί – Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης – Ντόρτμουντ.

Η ανάρτηση έγινε από τα Μέσα Al-Azaim και Sarh al-Khilafah, με το μήνυμα να αναφέρει: «Σκοτώστε τους όλους». Μάλιστα δημοσιεύθηκε μια εικόνα με φόντο τα γήπεδα που θα διεξαχθούν οι πρώτοι αγώνες της προημιτελικής φάσης.

#NEW —ISIS threatened to attack the stadiums hosting the Champions League quarter-finals. pic.twitter.com/7uHeUlre8s

— UK R REPORT (@UKR_Report) April 9, 2024