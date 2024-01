Συγκλονίζει ο Σβεν Γκόραν Έρικσον: Μου μένει ένας χρόνος ζωής

Ο πρώην προπονητής της Εθνικής Αγγλίας και της Λάτσιο, Σβεν Γκόραν Έρικσον, ανακοίνωσε σε ραδιοφωνικό σταθμό της Σουηδίας πως διαγνώστηκε με καρκίνο και «έχει έναν χρόνο ζωής».

Όπως αναφέρει το Sky News, ο καρκίνος βρίσκεται στο τελικό στάδιο. «Έχω στην καλύτερη περίπτωση ένα χρόνο ζωής» ανέφερε χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, ο σπουδαίος τεχνικός.

«Όλοι καταλαβαίνουν ότι έχω μια ασθένεια που δεν είναι ιάσιμη. Όλοι μαντεύουν ότι πρόκειται για καρκίνο και έτσι είναι. Αλλά πρέπει να παλέψω όσο περισσότερο μπορώ».

«Δεν μπορείς να είσαι απόλυτα σίγουρος. Είναι καλύτερα να μην το σκέφτεσαι» κατέληξε.

