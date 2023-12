NBA: Σαν βαρέλι έβλεπε το καλάθι ο Αντετοκούνμπο – Έβαλε 64 πόντους εναντίον των Πέισερς κι έκανε ρεκόρ καριέρας

Δεν μπορούσε κανείς να σταματήσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που έβλεπε το καλάθι σαν βαρέλι. Ο Έλληνας σταρ σταμάτησε στους 64 πόντους κόντρα στους Πέισερς και οδήγησε το Μιλγουόκι σε μια εντυπωσιακή νίκη με 140-126.

Τα δωδεκάλεπτα: 36-33, 70-63, 101-94, 140-126

Σύμφωνα με το gazzetta.gr αυτή η επίδοση είναι και ρεκόρ καριέρας, με τον Greek Freak να τρελαίνει κόσμο με τα όσα έκανε στο παρκέ. Συνολικά ο Γιάννης έμεινε στο παρκέ 35 λεπτά και τελείωσε με 64 πόντους, 19/24 δίποντα και 24/31 βολές. Ασύλληπτα ποσοστά στα δίποντα που δείχνουν πως ήταν ο κυρίαρχος του παιχνιδιού.

Επιπλέον είχε 14 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 κλεψίματα και 1 μπλοκ, προσφέροντας πολύτιμες λύσεις στην ομάδα του. Με αυτόν τον τρόπο τα ελάφια απάντησαν στην Ιντιάνα για τον αποκλεισμό στα ημιτελικά του In-Season Tournament.

Φυσικά αυτοί οι 64 πόντοι είναι franchise record, αφού το προηγούμενο άνηκε στον Μάικλ Ρεντ με 57 πόντους. Δεν μπορούσε να σταματήσει με τίποτα ο Γιάννης.

Στο ματς παραλίγο να έχουμε σύρραξη, μετά από σκληρό φάουλ του Νέσμιθ στον Αντετοκούνμπο και τον Πόρτις να γίνεται έξαλλος με τον αντίπαλο του. Ωστόσο η… φωτιά έσβησε γρήγορα.

Σημαντική νίκη και για τον Λίλαρντ, ο οποίος πλέον ανήκει στο TOP 5 των κορυφαίων τριποντέρ στην ιστορία του ΝΒΑ. Ο Dame είχε 21 πόντους, 6 ασίστ και 4 ριμπάουντ κόντρα στους Πέισερς, αλλά δεν γινόταν να κλέψει τη δόξα του Γιάννη.

Από την πλευρά των ηττημένων ο Χαλιμπέρτον είχε 22 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ ο Τέρνερ ακολούθησε με 22 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Στο 17-7 ανέβηκαν οι Μπακς, ενώ στο 13-9 έπεσαν οι Πέισερς στην Ανατολή. Με 7/37 τρίποντα σούταραν τα ελάφια, ωστόσο το ρεσιτάλ του Γιάννη Αντετοκούνμπο δεν άφησε να… φανεί, αφού έκανε ότι ήθελε με τα… όργια του στα δίποντα και στις βολές.

Portis eyes were popping out his head, chill out unc 😹 pic.twitter.com/0VjAbA7xQz

— 𝑺𝒑𝒆𝒏𝒄𝒆𝒓 (@spencerhoops_) December 14, 2023