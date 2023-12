Θλίψη στο NBA: Νεκρός 30χρονος φίλαθλος κατά διάρκεια του αγώνα Κινγκς-Πέλικανς

Ένας φίλαθλος κατέρρευσε στη διάρκεια της πρώτης περιόδου στον αγώνα Σακραμέντο Κινγκς-Νιου Όρλεανς Πέλικανς για το In Season Tournament στο NBA.

Παρά τις προσπάθειες που έγιναν για την ανάνηψή του, έφυγε από τη ζωή.

Ο άτυχος άνδρας ήταν στα 30 του και υπέστη ανακοπή, χωρίς ακόμη να υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του τραγικού γεγονότος. Οι Κινγκς με ανακοίνωσή τους εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια και τους οικείους του θανόντος, ενώ ο φόργουορντ του Σακραμέντο, Κίγκαν Μάρεϊ, είπε πως το συμβάν δεν υπέπεσε στην αντίληψη της ομάδας όσο το παιχνίδι ήταν σε εξέλιξη.

«Ο οργανισμός εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του φιλάθλου», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι Κινγκς.

A fan attending the New Orleans Pelicans–Sacramento Kings game at the Golden 1 Center in Sacramento had a medical emergency during the first quarter and died Monday, the Kings said in a statement.https://t.co/7WPvHGVpLN

— The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) December 5, 2023