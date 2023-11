Ο Λουίς Ντίας απηύθυνε έκκληση μέσω social media για την εύρεση του πατέρα του που έχει απαχθεί στην Κολομβία

Το δικό του δράμα ζει ο Κολομβιανός άσος της Λίβερπουλ, Λουίς Ντίας, ο οποίος απηύθυνε έκκληση για βοήθεια μέσω social media για την υπόθεση απαγωγής των γονιών του. Η μητέρα του εξτρέμ της Λίβερπουλ έχει αφεθεί ελεύθερη, ο πατέρας του όμως παραμένει αιχμάλωτος παρά τους σημαντικούς πόρους που έχουν χρησιμοποιήσει οι τοπικές Αρχές.

Στην Κολομβία γίνονται συγκεντρώσεις για την απελευθέρωση του Μανέ Ντίας.

🚨 Liverpool star Luis Díaz parents have been kidnapped today in Colombia, per @VickyDavilaH reports.

Tje case happened in the recent hours in Barrancas, La Guajira.

The police is reportedly taking care of the case as they are working to bring Luis parents back asap. pic.twitter.com/q7BBePnqrB

