Ξέσπασε η Μαρία Σάκκαρη: «Ντροπιάζω τον εαυτό μου, τους ανθρώπους μου και όλους τους Έλληνες»

Η Μαρία Σάκκαρη ολοκλήρωσε την παρουσία της στις φετινές Grand Slam διοργανώσεις του τένις καθώς αποκλείστηκε με 2-0 σετ από την Ρεμπέκα Μασάροβα στον πρώτο γύρο του US Open τη Δευτέρα (28/8).

Για τρίτο συνεχόμενο major τουρνουά η Ελληνίδα πρωταθλήτρια βγήκε νοκ άουτ από τον πρώτο γύρο, παρόλο που και πάλι λογαριαζόταν ως το φαβορί, αφού ήταν το νούμερο οκτώ του ταμπλό του ατομικού των γυναικών.

Η χρονιά στα… μεγάλα τουρνουά ξεκίνησε ιδανικά για την Μαρία Σάκκαρη, ωστόσο, η συνέχεια ήταν εκ διαμέτρου αντίθετη. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια μπήκε… με το δεξί στο Australian Open στο ξεκίνημα της σεζόν (νίκησε με 2-0 σετ την Κινέζα Γουάνγκ), ωστόσο, δεν είχε ανάλογη πορεία στα τρία κορυφαία τουρνουά που ακολούθησαν, στο Παρίσι, στο Λονδίνο και σήμερα στη Νέα Υόρκη.

